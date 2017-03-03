消息人士称PSA与通用汽车接近达成收购欧宝业务的交易

路透巴黎/法兰克福3月2日 - 消息人士周四对路透表示，法国标致雪铁龙集团(PSA)(PEUP.PA)有望在数日内宣布收购美国通用汽车(GM.N)的欧宝业务，此前双方缩窄了在欧宝的退休金负债以及其他事项的分歧。

消息人士透露，磋商进展顺利，PSA董事会开会之后才能公布此次并购交易的结果，并称最早会在周一公布，即日内瓦车展前夕。

消息人士并称，磋商尚未结束，无法确定最终能否达成协议，也不能保证PSA董事会将会批准该交易。

“谈判进展顺利，”一位接近PSA的消息人士称，“目前有了一些把握。”

PSA和欧宝的发言人未予置评。

两家车厂上月证实正在洽谈PSA全面收购欧宝及其在英国的沃克斯豪尔(Vauxhall)品牌，这引发各界担心可能裁员。

两家公司结盟五年以来首款联合开发的车型，将于周二日内瓦车展的媒体开放日登场。

PSA集团经营管理委员会主席唐唯实(Carlos Tavares)上周表示，全面收购欧宝“将有机会成为欧洲轿车业冠军”，年销量可迅速超越500万辆。先前消息人士指出，PSA同时预期并购将可节约多达20亿欧元(21亿美元)的成本。

然而难题随之浮现，包括欧宝接近100亿美元的养老金缺口未来如何处理，以及通用汽车要求在PSA买下欧宝后、禁止该品牌在海外市场与雪佛兰产品线竞争。

根据巴克莱的Alexis Albert等分析师的估算，通用汽车欧洲业务的养老金缺口介于80-100亿美元，其中绝大部分是来自欧宝的德国事业，英国的沃克斯豪尔事业养老金缺口为11亿美元。

相关谈判看来在本周陷入僵局，熟知内情人士称，通用要求限制欧宝在中国的销售，交换条件是通用汽车将填补部分养老金缺口。一名消息人士称，通用汽车也试图将其对养老金的贡献额限制在10-20亿美元。

多名消息人士称，PSA对通用汽车暗示，没办法在承担多数养老金缺口的情形下进行交易。(完)