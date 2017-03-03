消息人士称PSA与通用汽车接近达成收购欧宝业务的交易

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透巴黎/法兰克福3月2日 - 消息人士周四对路透表示，法国标致雪铁龙集团(PSA)(PEUP.PA)有望在数日内宣布收购美国通用汽车(GM.N)的欧宝业务，此前双方缩窄了在欧宝的退休金负债以及其他事项的分歧。
消息人士透露，磋商进展顺利，PSA董事会开会之后才能公布此次并购交易的结果，并称最早会在周一公布，即日内瓦车展前夕。
消息人士并称，磋商尚未结束，无法确定最终能否达成协议，也不能保证PSA董事会将会批准该交易。
“谈判进展顺利，”一位接近PSA的消息人士称，“目前有了一些把握。”
PSA和欧宝的发言人未予置评。
两家车厂上月证实正在洽谈PSA全面收购欧宝及其在英国的沃克斯豪尔(Vauxhall)品牌，这引发各界担心可能裁员。
两家公司结盟五年以来首款联合开发的车型，将于周二日内瓦车展的媒体开放日登场。
PSA集团经营管理委员会主席唐唯实(Carlos Tavares)上周表示，全面收购欧宝“将有机会成为欧洲轿车业冠军”，年销量可迅速超越500万辆。先前消息人士指出，PSA同时预期并购将可节约多达20亿欧元(21亿美元)的成本。
然而难题随之浮现，包括欧宝接近100亿美元的养老金缺口未来如何处理，以及通用汽车要求在PSA买下欧宝后、禁止该品牌在海外市场与雪佛兰产品线竞争。
根据巴克莱的Alexis Albert等分析师的估算，通用汽车欧洲业务的养老金缺口介于80-100亿美元，其中绝大部分是来自欧宝的德国事业，英国的沃克斯豪尔事业养老金缺口为11亿美元。
相关谈判看来在本周陷入僵局，熟知内情人士称，通用要求限制欧宝在中国的销售，交换条件是通用汽车将填补部分养老金缺口。一名消息人士称，通用汽车也试图将其对养老金的贡献额限制在10-20亿美元。
多名消息人士称，PSA对通用汽车暗示，没办法在承担多数养老金缺口的情形下进行交易。(完)
(编译/审校 张荻/杜明霞/张明钧)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”