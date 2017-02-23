欧股业绩：PSA标致雪铁龙集团去年获利增加近一倍，调高盈余目标

路透巴黎2月23日 - PSA(标致雪铁龙)集团周四公布了六年来首度派息，并且调升中期获利能力目标，此前该公司全年获利增加将近一倍。目前公司正在洽谈收购通用汽车旗下的欧宝(Opel)汽车。

PSA将此归功于定价提高、中高端车款销售以及降低成本，帮助汽车部门去年营业利润率提升到创纪录的6%，高于2015年时的5%。

该公司将2016-18年汽车部门利润率平均目标上调至4.5%，而公司方对目前和通用汽车进行中的并购欧宝谈判不予置评。

“现阶段这些谈判的都还没有定论，”财务长Jean-Baptiste de Chatillon在电话会议中说。

他表示，PSA净现金部位达68亿欧元(72亿美元)，可让集团“基于追求股东利益...把现金配置在可赚钱的投资。”

PSA公布净利增长92%至17.3亿欧元，经常性营业利润增长18%至32.35亿欧元。营收下滑1.1%至540亿欧元。

PSA拟就2016年获利每股派息0.48欧元，是该公司2011年以来首度派息。