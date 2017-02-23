欧股业绩：PSA标致雪铁龙集团去年获利增加近一倍，调高盈余目标

纽约期市：期棉上涨，因美元走软和出口销售数据出炉前的空头回补
“人们再次开始关注美国出口数据.市场上有不少未定价的卖出头寸，由于价格上涨，很多人都在回补空头，”法国兴业银行分析师Gabriel Crivorot称。
路透巴黎2月23日 - PSA(标致雪铁龙)集团周四公布了六年来首度派息，并且调升中期获利能力目标，此前该公司全年获利增加将近一倍。目前公司正在洽谈收购通用汽车旗下的欧宝(Opel)汽车。
PSA将此归功于定价提高、中高端车款销售以及降低成本，帮助汽车部门去年营业利润率提升到创纪录的6%，高于2015年时的5%。
该公司将2016-18年汽车部门利润率平均目标上调至4.5%，而公司方对目前和通用汽车进行中的并购欧宝谈判不予置评。
“现阶段这些谈判的都还没有定论，”财务长Jean-Baptiste de Chatillon在电话会议中说。
他表示，PSA净现金部位达68亿欧元(72亿美元)，可让集团“基于追求股东利益...把现金配置在可赚钱的投资。”
PSA公布净利增长92%至17.3亿欧元，经常性营业利润增长18%至32.35亿欧元。营收下滑1.1%至540亿欧元。
PSA拟就2016年获利每股派息0.48欧元，是该公司2011年以来首度派息。
公司称，预计欧洲、拉美及俄罗斯今年需求“稳定”，中国将增长5%。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
“人们再次开始关注美国出口数据.市场上有不少未定价的卖出头寸，由于价格上涨，很多人都在回补空头，”法国兴业银行分析师Gabriel Crivorot称。
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。