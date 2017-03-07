法国PSA选择LG和中国宁德时代为其未来混合动力车提供电池

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透日内瓦3月7日 - 法国车企PSA(标致雪铁龙)集团(PEUP.PA)一位高管在日内瓦车展上对路透表示，该公司已选择韩国LGO51910.KS和中国宁德时代新能源科技有限公司(CATL)作为其未来生产混合动力和电动汽车的合作伙伴。
PSA的Gilles Le Borgne表示，LG将为2019年推出的DS7 Crossback混合动力汽车提供电池，CATL也将参与该车的生产。
本周稍早，PSA签订一项协议，从通用汽车(GM.N)手中收购欧宝，欲打造一家新的欧洲车企，以挑战市场领跑者大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)。(完)
(编译 李爽 审校 于春红)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周三称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。