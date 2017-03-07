法国PSA选择LG和中国宁德时代为其未来混合动力车提供电池

路透日内瓦3月7日 - 法国车企PSA(标致雪铁龙)集团(PEUP.PA)一位高管在日内瓦车展上对路透表示，该公司已选择韩国LGO51910.KS和中国宁德时代新能源科技有限公司(CATL)作为其未来生产混合动力和电动汽车的合作伙伴。

PSA的Gilles Le Borgne表示，LG将为2019年推出的DS7 Crossback混合动力汽车提供电池，CATL也将参与该车的生产。

本周稍早，PSA签订一项协议，从通用汽车(GM.N)手中收购欧宝，欲打造一家新的欧洲车企，以挑战市场领跑者大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)。(完)