标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝 打造欧洲第二大汽车巨头

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团(PEUP.PA)周一将宣布一项交易，从通用汽车(GM.N)手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。
标致雪铁龙周六表示，将在周一与通用汽车召开新闻发布会，预计届时将公布该交易。之前路透报导称，两家公司达成了收购协议。
标致雪铁龙收购欧宝后，将超过雷诺成为以市场份额计欧洲第二大汽车厂商，仅次于大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)。标致雪铁龙和通用汽车欧洲公司去年营收为716亿欧元(760亿美元)，销售430万辆汽车。
一位知情消息人士称，标致雪铁龙监事会周五已经批准这项交易。法国政府、标致家族和中国东风汽车(0489.HK)作为该公司股东都参加监事会。
标致雪铁龙和欧宝发言人未予进一步置评。
两家车厂上月证实正在洽谈PSA全面收购欧宝及其在英国的沃克斯豪尔(Vauxhall)品牌，这引发各界担心可能裁员。
标致和通用在就周一0815GMT举行记者会的联合邀请函中，没有说明会议主题。
对标致雪铁龙来说，收购欧宝的交易可能限制其两年来在执行长唐唯实(Carlos Tavares)削减成本举措推动下的强劲复苏。唐唯实在2月23日表示，如果达成收购协议，他将对欧宝采用同样的举措。
唐唯实表示，全面收购欧宝“将有机会成为欧洲轿车业冠军”，年销量可迅速超越500万辆。先前消息人士指出，标致雪铁龙同时预期并购将可节约多达20亿欧元(21亿美元)的成本。(完)
(编译 李爽 审校 张涛)
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