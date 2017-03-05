标致雪铁龙周一将宣布收购欧宝 打造欧洲第二大汽车巨头

路透巴黎/伦敦3月4日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团(PEUP.PA)周一将宣布一项交易，从通用汽车(GM.N)手中收购欧宝。标致雪铁龙已与通用达成协议，并获得了监事会对这项收购的支持。

标致雪铁龙周六表示，将在周一与通用汽车召开新闻发布会，预计届时将公布该交易。之前路透报导称，两家公司达成了收购协议。

标致雪铁龙收购欧宝后，将超过雷诺成为以市场份额计欧洲第二大汽车厂商，仅次于大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)。标致雪铁龙和通用汽车欧洲公司去年营收为716亿欧元(760亿美元)，销售430万辆汽车。

一位知情消息人士称，标致雪铁龙监事会周五已经批准这项交易。法国政府、标致家族和中国东风汽车(0489.HK)作为该公司股东都参加监事会。

标致雪铁龙和欧宝发言人未予进一步置评。

两家车厂上月证实正在洽谈PSA全面收购欧宝及其在英国的沃克斯豪尔(Vauxhall)品牌，这引发各界担心可能裁员。

标致和通用在就周一0815GMT举行记者会的联合邀请函中，没有说明会议主题。

对标致雪铁龙来说，收购欧宝的交易可能限制其两年来在执行长唐唯实(Carlos Tavares)削减成本举措推动下的强劲复苏。唐唯实在2月23日表示，如果达成收购协议，他将对欧宝采用同样的举措。

唐唯实表示，全面收购欧宝“将有机会成为欧洲轿车业冠军”，年销量可迅速超越500万辆。先前消息人士指出，标致雪铁龙同时预期并购将可节约多达20亿欧元(21亿美元)的成本。(完)