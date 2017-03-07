PSA砸22亿欧元收购欧宝 通用退出欧洲市场（更新版）

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
(新增细节及股价表现)
路透3月7日 - 法国PSA(标致雪铁龙)集团(PEUP.PA)计划从通用汽车(GM.N)收购欧宝(Opel)，交易价值为22亿欧元(23亿美元)，从而创立一家新的欧洲汽车公司，挑战市场领头羊大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)。
PSA誓言让欧宝及其在英国的沃克斯豪尔(Vauxhall)品牌恢复盈利，目标是透过节省成本17亿美元，在三年内让营业利润率达到2%，2026年前则是来到6%。
该交易让通用退出欧洲市场，并让自1920年代以来的经营关系划下句点。
通用出售欧宝制造业务，将可得到6.5亿欧元现金，以及6.7亿欧元的PSA认股权证。PSA与法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)另将支付9亿欧元买下欧宝的金融事业，由双方联合经营，并由法国巴黎银行负责整顿。
本项交易将在2017年稍晚时完成，届时通用汽车将取得一项40-45亿美元的非现金费用。通用汽车称，这项交易将使其现金余额要求减少20亿美元，有助于加快股票回购。
通用汽车股价在纽约市场收低0.8%。
PSA股价收高2.73%。此前PSA执行长唐唯实表示，吸取PSA的复苏经验后，通用汽车欧洲业务可望好转。欧宝最近刚公布连续第16年全年亏损。
“我们有信心，在我们的支持下，欧宝-沃克斯豪尔品牌的复苏能够大大加速，”唐唯实说道。
收购欧宝后，PSA将超过其法国竞争对手雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)，成为欧洲销量第二的汽车厂商，市场份额为16%，仅次于大众汽车的24%。
去年，PSA和GM Europe营收总计720亿欧元，交付430万辆汽车。(完)
(编译 戴素萍/王琛；审校 王丽鑫/李婷仪)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
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