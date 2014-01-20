法国政府称准备以与东风汽车相同比例参与标致雪铁龙增资

路透巴黎1月20日 -法国财长莫斯可维西和法国生产复苏部长蒙特布尔周一表示，法国政府准备参与汽车制造商PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)的增资活动。

两位部长在一份联合声明中证实，标致雪铁龙与中国东风汽车(0489.HK)已进入“深入协商”阶段，并表示法国政府将以“相同的比例和相同的条件”参与增资。

标致雪铁龙周一证实，正与东风汽车进行协商，讨论后者在可能进行的约30亿欧元(40.7亿美元)增资活动中所占比例的问题。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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