法国政府称准备以与东风汽车相同比例参与标致雪铁龙增资

美联航CEO与中国领事馆官员会面 讨论拖乘客下机事件影响
路透纽约4月18日 - 美国联合航空公司称，该公司执行长Oscar Munoz会见中国驻芝加哥总领事馆官员，讨论强拖乘客下机事件可能对预订情况产生的影响，但目前断言在华业务是否受到该事件打击仍为时尚早。
路透巴黎1月20日 -法国财长莫斯可维西和法国生产复苏部长蒙特布尔周一表示，法国政府准备参与汽车制造商PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)的增资活动。
两位部长在一份联合声明中证实，标致雪铁龙与中国东风汽车(0489.HK)已进入“深入协商”阶段，并表示法国政府将以“相同的比例和相同的条件”参与增资。
标致雪铁龙周一证实，正与东风汽车进行协商，讨论后者在可能进行的约30亿欧元(40.7亿美元)增资活动中所占比例的问题。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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路透基威斯康辛诺沙县4月18日 - 美国总统特朗普周二命令对一项引入外国高技能工人的美国签证计划进行审查，通知科技企业以及为其提供这类人员的外包公司注意未来可能会有调整。
路透伦敦4月18日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，首相特雷莎·梅要求提前选举后，英镑在周二大涨，显见市场希望拥有一个更强势的保守党政府领导英国脱欧谈判。