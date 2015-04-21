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国际财经 | 2015年 4月 21日 星期二 15:16 BJT

标致雪铁龙宣布提高欧洲产量 需求回升带来裨益

路透巴黎4月21日 - PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)周二宣布将欧洲产量提高10%。标致雪铁龙的重大重整计划已进行一年，需求回升对这家身处困境的公司带来裨益。

雪铁龙称，1-8月产量将提高6万辆，因欧洲汽车注册量上升，这可能使得执行长Carlos Tavares宣布的振兴目标显得太过保守。

欧洲汽车市场3月注册量较上年同期增长10.8%，形势愈发好转，其中标致和雪铁龙等中阶市场品牌，超过经济实惠型汽车的销售速度。经济型汽车在市场不景气的时候表现较好。

标致雪铁龙经历数年亏损，导致去年接受30亿欧元纾困，标致新任执行长承诺，到2018年使运营利润率升至2%。

根据这项振兴计划，标致目前正在削减劳工成本和库存，同时减少车款数量，转而侧重获利较多的车型。该公司欧洲汽车市场份额第一季下降0.5个百分点至10.6%。

由于需求上升，Tavares或许不久后便需要调高获利目标的可能性也变大。(完)

(编译 李爽 审校 蔡美珍)

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