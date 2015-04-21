标致雪铁龙宣布提高欧洲产量 需求回升带来裨益

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透巴黎4月21日 - PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)周二宣布将欧洲产量提高10%。标致雪铁龙的重大重整计划已进行一年，需求回升对这家身处困境的公司带来裨益。
雪铁龙称，1-8月产量将提高6万辆，因欧洲汽车注册量上升，这可能使得执行长Carlos Tavares宣布的振兴目标显得太过保守。
欧洲汽车市场3月注册量较上年同期增长10.8%，形势愈发好转，其中标致和雪铁龙等中阶市场品牌，超过经济实惠型汽车的销售速度。经济型汽车在市场不景气的时候表现较好。
标致雪铁龙经历数年亏损，导致去年接受30亿欧元纾困，标致新任执行长承诺，到2018年使运营利润率升至2%。
根据这项振兴计划，标致目前正在削减劳工成本和库存，同时减少车款数量，转而侧重获利较多的车型。该公司欧洲汽车市场份额第一季下降0.5个百分点至10.6%。
由于需求上升，Tavares或许不久后便需要调高获利目标的可能性也变大。(完)
(编译 李爽 审校 蔡美珍)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。