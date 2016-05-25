法国政府正研究可能出售PSA标致雪铁龙持股--回声报

路透巴黎5月24日 - 法国回声报周二报导，法国政府正在考虑可能出售在PSA标致雪铁龙 (PEUP.PA)的部分或全部持股。法国政府目前持股14%。

回声报网站指出，法国的国家股权管理当局正在检视所有政府投资，政府希望为陷入困境的核能公司阿海珐及国企法国电力集团(EDF)(EDF.PA)筹措现金挹注的经费。

报导引述一未具名政府官员称，PSA持股被列为可能出售的投资，这批股权是不久前收购，而且目前已呈大幅上涨。报导称，政府尚未作出决定。

PSA及法国财政部均拒绝对报导置评。

自法国政府在PSA濒临破产之际，以8亿欧元(8.91亿美元)买下这批股权以来，这批持股的价值在大约两年时间已上升近一倍。

回声报指出，中国东风汽车(0489.HK)所持有的14%股权，可能是影响法国政府售股决定的一个因素。法国政府当初入股，就是为了平衡。(完)