法国政府正研究可能出售PSA标致雪铁龙持股--回声报

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透巴黎5月24日 - 法国回声报周二报导，法国政府正在考虑可能出售在PSA标致雪铁龙 (PEUP.PA)的部分或全部持股。法国政府目前持股14%。
回声报网站指出，法国的国家股权管理当局正在检视所有政府投资，政府希望为陷入困境的核能公司阿海珐及国企法国电力集团(EDF)(EDF.PA)筹措现金挹注的经费。
报导引述一未具名政府官员称，PSA持股被列为可能出售的投资，这批股权是不久前收购，而且目前已呈大幅上涨。报导称，政府尚未作出决定。
PSA及法国财政部均拒绝对报导置评。
自法国政府在PSA濒临破产之际，以8亿欧元(8.91亿美元)买下这批股权以来，这批持股的价值在大约两年时间已上升近一倍。
回声报指出，中国东风汽车(0489.HK)所持有的14%股权，可能是影响法国政府售股决定的一个因素。法国政府当初入股，就是为了平衡。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张涛)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。