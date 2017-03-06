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国际财经 | 2017年 3月 6日 星期一 15:25 BJT

PSA标致雪铁龙同意收购欧宝 交易价值在22亿欧元

路透巴黎3月6日 - PSA(标致雪铁龙)集团(PEUP.PA)等公司周一表示，该集团已同意从通用汽车(GM.N)手中收购欧洲竞争对手欧宝(Opel)，后者估值为22亿欧元(23亿美元)，从而创建一个地区汽车巨头，挑战市场领头羊大众汽车( Volkswagen)(VOWG_p.DE)。

PSA(标致雪铁龙)集团承诺，到2026年从此收购交易中实现17亿欧元的成本节约，并提升欧宝业务及其英国Vauxhall品牌，在这一时期使其利润率升至6%。(完)

(编译 王颖；审校 于春红)

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