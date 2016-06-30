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中国财经 | 2016年 6月 30日 星期四 18:09 BJT

中国邮储银行拟筹高至100亿美元 有望成两年来全球最大IPO--IFR

路透香港6月30日 - 汤森路透旗下IFR周四报导，中国邮政储蓄银行已就香港首次公开发行（IPO）提交上市申请，最早9月进行IPO，集资料达70-100亿美元。

报导称，邮储银行将可能成为两年来全球最大宗的IPO，估值约500亿美元。

邮储银行一名女发言人拒绝对上市的消息作出评论。

假如邮储银行IPO达到预期集资目标，其将成为2014年9月上市的阿里巴巴(BABA.N)之后，全球集资规模最大的IPO。（完）

(编译 梁慧仪; 审校 张喜良)

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