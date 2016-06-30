中国邮储银行拟筹高至100亿美元 有望成两年来全球最大IPO--IFR

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透香港6月30日 - 汤森路透旗下IFR周四报导，中国邮政储蓄银行已就香港首次公开发行（IPO）提交上市申请，最早9月进行IPO，集资料达70-100亿美元。
报导称，邮储银行将可能成为两年来全球最大宗的IPO，估值约500亿美元。
邮储银行一名女发言人拒绝对上市的消息作出评论。
假如邮储银行IPO达到预期集资目标，其将成为2014年9月上市的阿里巴巴(BABA.N)之后，全球集资规模最大的IPO。（完）
(编译 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。