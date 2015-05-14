皮耶希缺席保时捷股东年会 大众寻求搭建沟通桥梁

路透斯图加特/柏林5月13日 - 上月黯然辞去福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)董事长的皮耶希(Ferdinand Piech)周三未出席大众控股方保时捷汽车控股股份公司(Porsche SE)(PSHG_p.DE)的股东大会，加剧了其持股去向及将来在家族业务中参与情况的不确定性。

执掌大众二十多年的皮耶希上个月辞任大众董事长，因为在他自己挑起的与首席执行官(CEO)文德恩(Martin Winterkorn)的较量中，他输了，而文德恩却赢得了其他利益相关者和控股家族成员的支持。

由保时捷和皮耶希家族控制的保时捷控股控制着大众51%的普通股，皮耶希在保时捷控股中持股13.6%。

知情消息人士称，在与文德恩较量期间，皮耶希曾威胁卖掉他手中的股份。

Evercore ISI分析师Arndt Ellinghorst称，由于保时捷和皮耶希家族有协议，战略事宜要由两家族一致支持，所以将皮耶希拉回来“至关重要”。不过该分析师还表示，皮耶希的回归可能需要建立在大众管理层较大变动的基础上。

文德恩也是保时捷汽车控股股份公司(Porsche SE)的执行长。他在股东大会上表示，决心像从前一样与皮耶希保持合作--保时捷汽车(Porsche AG)的执行长Matthias Mueller也在讲话中呼应了这点。保时捷汽车是大众家族的一员。

但目前还不清楚，皮耶希是否愿意抓住这个向他伸出的橄榄枝。他也没有参加周一在保时捷控股召开的监事会会议。

在股东大会召开前，保时捷控股的董事长沃尔夫冈·保时捷(Wolfgang Porsche)表示，保时捷家族将继续履行对大众的责任。当被问到这是否也适用于他的表亲皮耶希时，他说，“也许会的”。

皮耶希在保时捷控股的董事之职，是他4月25日从大众辞职时唯一保留的职位。据知情人士称，如果皮耶希决定出手所持保时捷控股的股份，保时捷家族成员拥有优先购买权。(完)

(编译 刘秀红/王颖；审校 王丽鑫/白云)

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