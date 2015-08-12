英国培生将以4.69亿英镑出售经济学人50%股权

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦8月12日 - 英国培生(Pearson)(PSON.L)周三表示，将经济学人集团(The Economist Group)的50%股权，以4.69亿英镑(合7.306亿美元)出售给其现有的投资者。培生日前才刚同意将金融时报卖给日本经济新闻。
培生在声明中表示，该公司已同意将经济学人集团27.8%股权、以及所有的B股特别股，分别以2.275亿英镑及5,950万英镑卖给Exor；Exor为Agnelli家族的控股公司。
培生所剩的普通股权，将由经济学人集团以1.82亿英镑的总价买回。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张明钧)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。