英国培生将以4.69亿英镑出售经济学人50%股权

路透伦敦8月12日 - 英国培生(Pearson)(PSON.L)周三表示，将经济学人集团(The Economist Group)的50%股权，以4.69亿英镑(合7.306亿美元)出售给其现有的投资者。培生日前才刚同意将金融时报卖给日本经济新闻。

培生在声明中表示，该公司已同意将经济学人集团27.8%股权、以及所有的B股特别股，分别以2.275亿英镑及5,950万英镑卖给Exor；Exor为Agnelli家族的控股公司。

培生所剩的普通股权，将由经济学人集团以1.82亿英镑的总价买回。(完)

(编译 陈宗琦；审校 张明钧)

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