Pearson酝酿出售金融时报--彭博

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦7月20日 - 据彭博(Bloomberg)周一引述知情人士报导，收到潜在买家的购买意向后，英国出版商Pearson(PSON.L)酝酿出售旗下金融时报(Financial Times)。
报导称，Pearson正在试探潜在买家对该报的收购意向，出售交易对该业务的估值可能达10亿英镑(16亿美元)。
Pearson发言人称，该集团不会就市场谣言或猜测发表评论。
彭博称，德国报纸出版商Axel Springer (SPRGn.DE)可能有兴趣。Axel Springer目前正在就与广播公司ProSiebenSat.1 Media (PSMGn.DE)合并事宜进行谈判。
Axel Springer发言人拒绝置评。
Pearson股价周一收盘跌1.57%至12.55英镑。该公司定于本周五公布中期业绩。(完)
(编译 刘秀红；审校 白云)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。