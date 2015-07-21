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国际财经 | 2015年 7月 21日 星期二 09:28 BJT

Pearson酝酿出售金融时报--彭博

路透伦敦7月20日 - 据彭博(Bloomberg)周一引述知情人士报导，收到潜在买家的购买意向后，英国出版商Pearson(PSON.L)酝酿出售旗下金融时报(Financial Times)。

报导称，Pearson正在试探潜在买家对该报的收购意向，出售交易对该业务的估值可能达10亿英镑(16亿美元)。

Pearson发言人称，该集团不会就市场谣言或猜测发表评论。

彭博称，德国报纸出版商Axel Springer (SPRGn.DE)可能有兴趣。Axel Springer目前正在就与广播公司ProSiebenSat.1 Media (PSMGn.DE)合并事宜进行谈判。

Axel Springer发言人拒绝置评。

Pearson股价周一收盘跌1.57%至12.55英镑。该公司定于本周五公布中期业绩。(完)

(编译 刘秀红；审校 白云)

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