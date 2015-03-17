中国买需元气不足 今年铂金价格易跌难涨

路透伦敦3月17日 - 分析师表示，尽管铂金价格下跌至五年半低点，但并未明显给中国铂金珠宝饰品带来新的买兴，所以铂金多头今年料遭遇更多逆境。

贵金属化学品制造商庄信万丰(Johnson Matthey)的数据显示，上次铂金价格位于目前的水平是在2009年，当时中国铂金珠宝饰品买需出现较上年同期逾一倍以上的成长，创下突破200万盎司的纪录新高。

不过尽管现货铂金价格下跌近20%，但整个去年下半年铂金珠宝饰品买气依旧清淡，初步报告显示2015年初期买需仍持续低迷。

高盛公司(Goldman Sachs)表示，中国铂金需求放缓，是该公司建议在近期交易中作多钯金、作空铂金的主因；与此同时，世界铂金投资协会(World Platinum Investment Council)上周也预期，中国今年对铂金珠宝饰品的需求将持平。

需求不强劲反弹，预示价格也不看好。

麦格理(Macquarie)分析师Matthew Turner说：“因以往其他因素疲软时铂金的珠宝需求仍保持强劲，我们常常说珠宝需求是市场的减震器...目前珠宝需求本应维持强势，但事实上却没有。若珠宝需求失去了价格敏感性，则铂金价格前景堪忧。”

中国的珠宝需求约占全球铂金消费的约20%，这使其成为重要的铂金市场。

中国2014年经济增长创24年来最慢速度，分析师称这可能损及珠宝买需。

虽然所有贵重金属在今年都表现疲软，但铂金跌幅最大，自去年12月底以来下跌了7%。铂金周一跌至每盎司1,106.50美元，创2009年7月来最低。

Mitsui Precious Metals分析师David Jollie说，中国珠宝买需不足显示一些买家押注价格将进一步下跌。(完)

(编译 陈宗琦/秦德兴; 审校 李爽/杜明霞)

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