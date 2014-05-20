铂金受南非罢工行动推动走高 黄金持于1,290美元附近

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透纽约/伦敦5月20日 - 铂金系金属周二上扬，因南非史上持续时间最长，造成损失最大的铂金矿工罢工行动仍未结束，黄金小涨，持于关键技术支撑位附近，因美元走强限制涨幅。
铂金盘中上扬，因炼厂Johnson Matthey表示，预计今年铂金市场供应缺口将扩大至121.8万盎司，为1975年以来最大缺口。
1951 GMT，现货铂金XPT=上扬0.1%，报每盎司1,464.75美元。稍早触及1,476.30美元的高位，距离上周触及的3月初以来最高1,483.50美元不远。
美国NYMEX-7月铂金期货PLN4收跌1.30美元，报每盎司1,468.90美元，表现不及现货铂金。
持续了四个月的针对铂金矿商Anglo American Platinum (AMSJ.J)、Impala Platinum (IMPJ.J)和Lonmin (LMI.L)的罢工行动导致南非40%的铂金生产停滞，可能使该国今年的铂金产量减少100万盎司。
现货钯金XPD=上扬1.2%，报每盎司821.90美元。
黄金仍持于1,290美元附近，因美元指数上扬0.1%，且一份行业报告显示，主要黄金消费国印度和中国的需求首季减少。
现货金XAU=小涨0.2%，报每盎司1,294.29美元。美国6月期金GCG4收高0.80美元，报每盎司1,294.60美元。
世界黄金协会(WGC)周二称，全球最大的黄金买家中国的消费者的黄金需求首季下降18%，至263.2吨，中国对金币和金条的需求减少55%，不过，黄金珠宝的需求增加了10%。
印度消费者的黄金需求减少了25%略强，至190.3吨，不过，以黄金为抵押的投资基金的销售减少使整体需求保持稳定。
现货银XAG=小涨0.2%，报每盎司19.36美元。
----------------------------1951 GMT-----------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 GCQ2 1294.60 0.80 0.1 1286.00 1297.20 122,394
COMEX白银期货 SIN2 19.367 0.045 0.2 19.270 19.420 14
COMEX铂金期货 PLN2 1468.90 -1.30 -0.1 1466.50 1479.50 9,720
COMEX钯金期货 PAU2 825.85 10.25 1.3 814.00 830.00 5,215
现货金 XAU= 1294.29 2.69 0.2 1286.30 1296.60
现货银 XAG= 19.360 0.040 0.2 19.260 19.430
现货铂金 XPT= 1464.75 0.75 0.1 1466.00 1476.30
现货钯金 XPD= 821.90 9.40 1.2 816.00 828.00(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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