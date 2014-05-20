铂金受南非罢工行动推动走高 黄金持于1,290美元附近

路透纽约/伦敦5月20日 - 铂金系金属周二上扬，因南非史上持续时间最长，造成损失最大的铂金矿工罢工行动仍未结束，黄金小涨，持于关键技术支撑位附近，因美元走强限制涨幅。

铂金盘中上扬，因炼厂Johnson Matthey表示，预计今年铂金市场供应缺口将扩大至121.8万盎司，为1975年以来最大缺口。

1951 GMT，现货铂金XPT=上扬0.1%，报每盎司1,464.75美元。稍早触及1,476.30美元的高位，距离上周触及的3月初以来最高1,483.50美元不远。

美国NYMEX-7月铂金期货PLN4收跌1.30美元，报每盎司1,468.90美元，表现不及现货铂金。

持续了四个月的针对铂金矿商Anglo American Platinum (AMSJ.J)、Impala Platinum (IMPJ.J)和Lonmin (LMI.L)的罢工行动导致南非40%的铂金生产停滞，可能使该国今年的铂金产量减少100万盎司。

现货钯金XPD=上扬1.2%，报每盎司821.90美元。

黄金仍持于1,290美元附近，因美元指数上扬0.1%，且一份行业报告显示，主要黄金消费国印度和中国的需求首季减少。

现货金XAU=小涨0.2%，报每盎司1,294.29美元。美国6月期金GCG4收高0.80美元，报每盎司1,294.60美元。

世界黄金协会(WGC)周二称，全球最大的黄金买家中国的消费者的黄金需求首季下降18%，至263.2吨，中国对金币和金条的需求减少55%，不过，黄金珠宝的需求增加了10%。

印度消费者的黄金需求减少了25%略强，至190.3吨，不过，以黄金为抵押的投资基金的销售减少使整体需求保持稳定。

现货银XAG=小涨0.2%，报每盎司19.36美元。

----------------------------1951 GMT-----------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1294.60 0.80 0.1 1286.00 1297.20 122,394

COMEX白银期货 SIN2 19.367 0.045 0.2 19.270 19.420 14

COMEX铂金期货 PLN2 1468.90 -1.30 -0.1 1466.50 1479.50 9,720

COMEX钯金期货 PAU2 825.85 10.25 1.3 814.00 830.00 5,215

现货金 XAU= 1294.29 2.69 0.2 1286.30 1296.60

现货银 XAG= 19.360 0.040 0.2 19.260 19.430

现货铂金 XPT= 1464.75 0.75 0.1 1466.00 1476.30

现货钯金 XPD= 821.90 9.40 1.2 816.00 828.00(完)

(编译 母红; 审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。