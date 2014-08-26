独家：铂金商隆明执行长否认裁员说 称侧重加速生产

路透约翰内斯堡/伦敦8月25日 - 全球第三大铂金(白金)生产商隆明(Lonmin) (LMI.L)执行长周一否认矿业消息人士称其打算裁减约5,700个工作岗位的说法。消息称该公司在经历五个月的罢工后，盼以此等行动致力恢复获利。

“没有那样的计划。我们的当务之急是加速生产。”隆明执行长Ben Magara告诉记者，但未提供进一步评论。

两名分别在伦敦和约翰内斯堡的矿业界消息人士稍早告诉路透，提案计划打算将公司11座矿井关闭4-6座。

隆明6月表示，罢工和价格偏低使“该公司不可避免需重整业务”。

裁员可能引发进一步劳工动荡，包括态度强硬的南非矿工与建筑业联盟(AMCU)可能罢工。该联盟成员过去也曾以罢工来抗议裁员计划。

“将关闭六座矿井，裁撤5,700个岗位。计划是那样的。”拒绝具名的约翰内斯堡消息来源说。隆明约有27,000名人员。

消息人士未透露要关闭哪些矿井，但称隆明已决定“无法再补贴亏损的矿井，必须将资源集中于赚钱的矿井。”

重组背后的一项关键原因是6月与AMCU就结束罢工达成的薪资和解，协议将使该联盟成员未来三年每年加薪最高达20%左右。

“和解协议是让矿场再度运作的短期解决方案。但让隆明唯一能担负得起协议的办法就是裁减不重要的矿井。”该消息人士并称，他知悉的计划草案是由隆明一位高层所提供。

而伦敦的消息人士则表示至少会关闭四座矿井，董事会正在拟定一项计划，年底前应会宣布。

在铂金价格低迷之际，隆明要力图从罢工中恢复元气，其回复健康利润率的可用选项其实不多。(完)

(编译 张若琪; 审校 李春喜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。