年轻男子玩自拍损毁葡萄牙国王雕像

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
路透里约热内卢8月9日 - 韩国三星电子为里约奥运会砸下重金，而苹果则可能搞砸这一切。
路透里斯本5月4日 - 葡萄牙警方周三称，一名年轻男子想与一座16世纪葡萄牙国王的雕像自拍，结果导致雕像跌落并摔碎。
这名男子周二半夜前爬到塞巴斯蒂昂（Dom Sebastiao）国王雕像的基座上，导致雕像倒塌。这座雕像位于里斯本市中心装饰华丽的罗西奥（Rossio）火车站入口处两座拱门中间。
该男子试图逃离现场，但被警方抓获。他将在晚些时候受审。
罗西奥火车站建成于1890年，是一处受保护的古迹。
塞巴斯蒂昂国王于1557年至1578年在位，是葡萄牙历史上的悲剧人物，24岁时在摩洛哥死于十字军东征的战斗中。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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