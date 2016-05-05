年轻男子玩自拍损毁葡萄牙国王雕像

路透里斯本5月4日 - 葡萄牙警方周三称，一名年轻男子想与一座16世纪葡萄牙国王的雕像自拍，结果导致雕像跌落并摔碎。

这名男子周二半夜前爬到塞巴斯蒂昂（Dom Sebastiao）国王雕像的基座上，导致雕像倒塌。这座雕像位于里斯本市中心装饰华丽的罗西奥（Rossio）火车站入口处两座拱门中间。

该男子试图逃离现场，但被警方抓获。他将在晚些时候受审。

罗西奥火车站建成于1890年，是一处受保护的古迹。

塞巴斯蒂昂国王于1557年至1578年在位，是葡萄牙历史上的悲剧人物，24岁时在摩洛哥死于十字军东征的战斗中。（完）