年轻男子玩自拍损毁葡萄牙国王雕像

全球金市：金价持于八周高位附近，因特朗普政策疑虑打压美元
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
(本文由路透中文网编译提供)
路透里斯本5月4日 - 葡萄牙警方周三称，一名年轻男子想与一座16世纪葡萄牙国王的雕像自拍，结果导致雕像跌落并摔碎。
这名男子周二半夜前爬到塞巴斯蒂昂（Dom Sebastiao）国王雕像的基座上，导致雕像倒塌。这座雕像位于里斯本市中心装饰华丽的罗西奥（Rossio）火车站入口处两座拱门中间。
该男子试图逃离现场，但被警方抓获。他将在晚些时候受审。
罗西奥火车站建成于1890年，是一处受保护的古迹。
塞巴斯蒂昂国王于1557年至1578年在位，是葡萄牙历史上的悲剧人物，24岁时在摩洛哥死于十字军东征的战斗中。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。
路透迪拜1月17日 - 阿布扎比投资局(ADIA)总经理对China Finance表示，ADIA看到中国固定收益、房地产市场及小型企业的投资机会。ADIA是全球最大的主权财富基金之一。
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