2015年铂金市场料供应短缺23.5万盎司--WPIC

英国标准人寿和安本资产管理将在合并后裁员10%
路透伦敦5月10日 - 标准人寿和安本资产管理料将裁减800个岗位，接近两家公司员工总数的10%，这是两家公司合并交易的一部分。两家公司欲通过合并打造英国最大上市投资管理公司。
路透伦敦3月11日 - 世界铂金投资协会(World Platinum Investment Council,WPIC)周三在报告中估计，今年铂金(白金)市场预计将出现23.5万盎司的供应缺口，较去年水准减少66%，因采矿增强且回收供应增加。
地面上的库存在2014年料减少20%，今年料进一下滑8%。这些库存曾使得市场供应趋紧对价格的拉抬作用受限。铂金价格2014年下跌了12%，如今来到2009年以来最低水准每盎司约1,140美元，尽管连续第四年供应短缺。
WPIC表示，不包括上市交易基金(ETF)、交易所持有量以及工业运营库存(industry working inventories)，到年底铂金地面上库存料为253万盎司。
南非今年的铂金矿石开采量预计将增加31%。南非的产量占所有产量的四分之三。2014年长达五个月停工，全球最大几家矿商的产量受到冲击，今年精炼产量料将扩大至逾400万盎司。
今年整体铂金供应料将增加10%至796.5万盎司。
需求料将温和增长3%，主要因投资减少、以及珠宝商需求和汽车制造商购买这两大领域增长乏力。汽车生产商在触媒转化器中使用铂金。
今年铂金投资量料减少63%至50,000盎司，而2014年为大跌85%。
WPIC称，自动催化剂需求料增长4%，主要来自欧洲柴油引擎汽车生产商。
WPIC研究主管Trevor Raymond称，“2015年欧洲汽车业的铂金需求增幅将上升，因为将生产更多汽车，且装载量增加。”其意指欧洲对废气排放的法规更加严格。
今年珠宝需求应可增长3%。2014年中国的珠宝购买下降1.3%，因价格大跌导致持有库存减少，而不是争相储备库存。中国在全球铂金珠宝市场占三分之二的份额。
Raymond称，2015年中国珠宝增长幅度将持平。
铂金供需数量(1,000盎司)
2015年 2014年
(预测) (估计)
供应
矿山供应
--南非 4,005 3,070
--津巴布韦 420 400
--北美 385 390
--俄罗斯 690 740
--其他 210 215
--生产商库存增/减 增加90 增加385
回收再利用
--自动催化剂 1,435 1,240
--珠宝 725 775
--工业 5 10
总供应 7,965 7,225
需求
汽车 3,370 3,245
珠宝 3,085 2,990
工业 1,695 1,555
投资 50 135
总需求 8,200 7,925
余额 -235 -700
地面上库存 2,530 2,765
资料来源：世界铂金投资协会，2014年第四季铂金季报。(完)
(编译 戴素萍/于春红; 审校 张若琪)
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