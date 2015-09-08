2015年铂金市场供应缺口料缩减 因矿山产量增加--WPIC

路透伦敦9月8日 - 世界铂金投资协会(World Platinum Investment Council,WPIC)周二发布报告称，铂金市场供应缺口料在第二季缩减，因矿山产量增加，并且汽车催化剂和珠宝的铂金回收量盖过了需求的小幅增长。

WPIC称，今年全年铂金市场的供应缺口预计也将缩小，从2014年的78.5万盎司减少到44.5万盎司。不过，对2015年的供应缺口预估仍大于5月估值19万盎司，因为投资需求在第二季上升。

报告称，现货铂金在8月触及每盎司940.50美元，为2009年3月以来最低，这促使一些买家返场。

数据还显示，铂金上市交易基金(ETF)的持仓量在第二季增加4.5万盎司，第一季为流出5万盎司。

“南非ETF持仓出现大规模增加。南非的机构正审视价格下跌并进行解读，首先是他们对价值的判断，而后要分析这可能给供应带来何种影响。”WPIC研究主管Trevor Raymond称。

第二季对铂金币和铂金条的投资从3.5万盎司增加到6万盎司，日本买兴上升，因日圆走强让以美元计价的铂金变得便宜。

WPIC称，第二季铂金矿产出从第一季的136万盎司增至152万盎司。今年总产量预计将达585万盎司，较2014年增长12%，因南非铂金矿工去年进行了五个月罢工后，今年产出反弹。

然而WPIC指出，铂金价格若仍维持在当前水准附近，这股反弹动能可能消退。

“以当前价格来看，南非多数产量都是蚀本的，因此这种情况维持不了太久。”WPIC执行长Paul Wilson称。

第二季铂金矿的两大需求，铂金珠宝和排放净化自动催化剂，需求均下滑。铂金珠宝消费较前季减少11%至66.5万盎司，汽车业的铂金需求从88万盎司小降至87.5万盎司。

全年珠宝需求料减少2%至294万盎司，不过自动催化剂需求料增加5%。

铂金珠宝回收再利用的数量从第一季的12万盎司增至16.5万盎司；自动催化剂铂金回收再利用数量则从31.5万盎司降至30万盎司。

WPIC指出，第二季地表库存减少5.5万盎司至232.5万盎司，年底前料减至216.5万盎司。这不包含ETF、交易所持有的铂金，或生产矿商、精炼厂、加工商和终端用户的流动库存。(完)

(编译 高琦/张若琪 审校 李爽/戴素萍)

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