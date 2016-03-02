2016年铂金市场供应短缺料将缩窄--WPIC

路透伦敦3月2日 - 世界铂金投资协会(WPIC)周三称，2016年铂金市场供应缺口将连续第二年收窄，因来自回收的供应增加且投资需求减少，盖过了珠宝和汽车方面的需求。

WPIC与SFA(牛津)共同编制铂金市场季度研究报告。WPIC预期今年供应缺口为13.5万盎司，小于2015年的38万盎司。

供应继续短缺将令铂金地表库存从2015年的231.5万盎司减少至218万盎司。地表库存扣除了可上市交易基金和交易所持有库存以及供应环节中的经营库存。

WPIC研究主管Trevor Raymond指出，库存在2011年时超过400万盎司，出售库存是过去四年打压铂金价格的主要因素。

“目前，买入这些库存的买家成本与市场价较为接近，因此出售的可能性较小，”他说。“如果他们不卖，供应也就减少，由此形成的供应短缺就开始让工业用户和制造业者感到忧心。”

WPIC预测，提炼产量继去年激增24%之后，今年将下跌1%，但回收金属供应料将跳涨14%至196万盎司，相当于总供应量的四分之一左右。

整体供应预计将增加3%。整体需求料将持平，因投资在去年大增四分之三之后下滑50%，抵销了汽车及珠宝业等需求较大板块的小幅上升。

铂金主要用于汽车业触媒转换器零件，也是珠宝类金属。

铂金虽然多年来供应短缺，但在价格面却压力沉重，1月时曾跌到每盎司806.31美元的七年低点。

铂金价格受到贵金属领头羊金价疲软的拖累，而且大家普遍认为铂金地表供应仍然充裕。

“我们认为铂金价格始于2011年的跌势主要系因投资者出脱金条和金块的缘故，”WPIC报告称。“不过，由于黄金及铂金之间的价格关联性密切，目前的价格是由动能及短线交易商所造成的。”

铂金今年以来涨幅已达5%，追随黄金的强劲涨势。(完)