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时事要闻 | 2015年 9月 17日 星期四 09:19 BJT

智利强震后南太平洋大部分区域可能发生海啸--PTWC

路透悉尼9月17日 - 夏威夷的太平洋海啸预警中心(PTWC)周四称，智利近海发生8.3级地震后，法属玻利尼西亚海岸有可能发生浪高达3米的海啸。

PTWC还发布预警称，日本、南极洲、以及包括新西兰、斐济、汤加(东加)、瓦努阿图和所罗门群岛的南太平洋的大部分区域，有可能发生浪高0.3-1米的海啸。(完)

(编译 白云; 审校 李婷仪)

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