智利强震后南太平洋大部分区域可能发生海啸--PTWC

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透悉尼9月17日 - 夏威夷的太平洋海啸预警中心(PTWC)周四称，智利近海发生8.3级地震后，法属玻利尼西亚海岸有可能发生浪高达3米的海啸。
PTWC还发布预警称，日本、南极洲、以及包括新西兰、斐济、汤加(东加)、瓦努阿图和所罗门群岛的南太平洋的大部分区域，有可能发生浪高0.3-1米的海啸。(完)
(编译 白云; 审校 李婷仪)
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。