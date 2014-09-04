公募基金嘉实元和获批 将参与中石化销售公司重组

中国要构建“一带一路”建设保险支持体系 加快保险业国际化--保监会
路透北京4月27日 - 中国保监会周四发布指导意见称，保险业要构建“一带一路”建设保险支持体系，为“一带一路”建设提供全方位的服务和保障；同时加快保险业国际化步伐，推动保险业“一带一路”互联互通。
路透北京9月4日 - 中国首只参与国企混合所有制改革的公募基金获批。中国证券报周四报导引述知情人士称，嘉实元和封闭式混合型发起式基金已获证监会核准，该基金将参股重组后的中石化(600028.SS)(0386.HK)销售公司，这也是公募基金首次获准投资非上市公司股权。
报导显示，该基金募集规模可能达百亿元人民币，封闭期将视中石化销售公司上市进程而定。由于该产品的稀缺性较强，预计认购门槛将远远高于现有公募基金。
目前，嘉实、华夏、工银瑞信等基金公司均准备发行产品参与国企混合所有制改革，其中华夏、工银瑞信将通过专户形式发行产品。
中证报援引分析人士指出，嘉实元和作为首只参与国企混合所有制改革的公募基金，一方面为普通投资者提供低门槛参与国企改革的机会。
另一方面，公募基金首次获准投资非上市公司股权，意味着公募基金投资范围拓展到传统二级市场以外的领域，公募型的股权投资基金诞生。
亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司(0386.HK)(600028.SS)此前公布混合所有制改革引资方案，拟通过非公开发行的方式，为全资子公司中国石化销售公司引入社会和民营资本，具体引资比例根据市场情况厘定。
中国证监会此前发布的《关于大力推进证券投资基金行业创新发展的意见》明确，支持有条件的机构围绕市场需求自主开发跨境跨市场、覆盖不同资产类别、多元化投资策略、差异化收费结构与收费水平的公募基金产品。（完）
(发稿 康熙泽；审校 黄凯)
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