面对公众愤怒声讨 AIG称不参与起诉政府救援条款

日本央行副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透1月9日 - 面对美国国会和民众的愤怒声讨,保险业巨头美国国际集团(AIG.N)周三决定不参与对美国政府对该公司救助条款的诉讼.
AIG此前一直在权衡是否参与前执行长Hank Greenberg及其控股公司Starr International提起的诉讼.2008年救援之前,后者拥有AIG 12%的股权.
Greenberg声称,救援对股东不公平,纽约联储对最初的贷款收取额外利息.他寻求数十亿美元的损害赔偿.
AIG称,公司董事会履行其法律和信托责任,考虑是否参与Greenberg发起的诉讼,之后做出了决定.
AIG执行长Bob Benmosche在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时称,最终公众必须信任该公司.
Benmosche表示,"AIG拿了这些钱,还想反过来起诉政府,这是社会所不能接受的."
AIG称,该公司既不会参与Starr的赔偿起诉,也不会允许Starr代表AIG这么做.这为Greenberg与AIG之间的新法律纠纷打下了基础.
AIG可能起诉政府的想法触动了公众的神经.公众通过互联网发泄不满,认为该公司厚颜无耻.据Topsy Analytics表示,周二Twitter中提到AIG的次数增加了逾50倍.
AIG股价上涨0.3%,收报35.76美元.2011年该公司市值蒸发一半,但随后在2012年增长逾50%,因其展现稳定的获利能力.(完)
(编译 王翔琼; 审校 张涛)
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