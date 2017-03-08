政府监督组织要求美国国会议员对伊坎的总统顾问角色展开调查

路透3月8日 - 政府监督组织Public Citizen周三称，将要求美国国会议员调查投资大亨伊坎(Carl Icahn)在建议总统特朗普改革美国生物燃料计划时是否遵从了游说信息披露法。

伊坎是不拿薪水的总统监管改革特别顾问，他在上月向特朗普提交了一项改革美国可再生燃料标准的建议，提出把在汽油中混入生物燃料的任务从炼油企业沿着供应链转移至销售企业。

Public Citizen称，由于伊坎持有一家炼油企业的控股股权，这家炼油企业能从提议的改革中受益，因此伊坎或许需要按照1995年游说信息披露法的要求，在游说时披露他与特朗普有关此问题的讨论。该组织还称，将在周三稍晚致信国会，要求对此事进行调查。

可再生燃料标准由前美国总统布什(布希)(George W. Bush)签署为法律，要求炼厂逐年提高可再生燃料在汽油和柴油中的混配比例。很多炼厂称，这一要求让他们花费数百万美元的成本。

伊坎目前持有炼油企业CVR Energy (CVI.N) 82%的股权。该公司和其他炼油企业都曾敦促美国国家环境保护局(EPA)改变对他们的混配要求。

伊坎称，这一调整不仅会令他的公司受益，也有益于整个炼油行业。(完)