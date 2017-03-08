政府监督组织要求美国国会议员对伊坎的总统顾问角色展开调查

（更正）英国内政部长称曼彻斯特炸弹袭击者为安全机构所知 或非单独行动
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透3月8日 - 政府监督组织Public Citizen周三称，将要求美国国会议员调查投资大亨伊坎(Carl Icahn)在建议总统特朗普改革美国生物燃料计划时是否遵从了游说信息披露法。
伊坎是不拿薪水的总统监管改革特别顾问，他在上月向特朗普提交了一项改革美国可再生燃料标准的建议，提出把在汽油中混入生物燃料的任务从炼油企业沿着供应链转移至销售企业。
Public Citizen称，由于伊坎持有一家炼油企业的控股股权，这家炼油企业能从提议的改革中受益，因此伊坎或许需要按照1995年游说信息披露法的要求，在游说时披露他与特朗普有关此问题的讨论。该组织还称，将在周三稍晚致信国会，要求对此事进行调查。
可再生燃料标准由前美国总统布什(布希)(George W. Bush)签署为法律，要求炼厂逐年提高可再生燃料在汽油和柴油中的混配比例。很多炼厂称，这一要求让他们花费数百万美元的成本。
伊坎目前持有炼油企业CVR Energy (CVI.N) 82%的股权。该公司和其他炼油企业都曾敦促美国国家环境保护局(EPA)改变对他们的混配要求。
伊坎称，这一调整不仅会令他的公司受益，也有益于整个炼油行业。(完)
(编译 汪红英；审校 王兴亚)
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。
路透伦敦5月24日 - 英国警方周三称，在曼彻斯特爆炸案之后，将增加伦敦街头的警力，政府还将部署军队守卫一些重要场所，包括白金汉宫和唐宁街。这场自杀式炸弹袭击造成22人丧生。
（修正标题和第一段措辞） 路透首尔5月24日 - 韩国军方周三称，周二来自朝鲜的越境不明飞行物很有可能是载有传单的气球，而非无人机。 韩国方面在不明飞行物越境后鸣枪示警，不明飞行物随后从雷达上消失。 韩联社稍早报导称，已在边境附近发现该物体，经确认系气球。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)