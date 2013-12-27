国务院批准公募基金公司股东条件

路透北京12月27日 -中国国务院办公厅周五发布通知称，国务院批准证监会就公募基金管理公司股东资质等作出的新规定，其中对持股5%以上的自然人股东，要求其金融资产不低于1,000万元人民币。

中国证监会5月曾就公开募集证券投资基金管理人管理办法征求意见。中央政府门户网站周五刊登的的相关批复显示，批文涉及的设立公募基金管理公司的主要股东、非主要股东、境内外股东和实际控制人所需的条件，与此前的征求意见稿相比，并未有多大改变。

批复称，法人或其他组织作为公开募集基金的基金管理公司的主要股东，应满足净资产应不低于2亿元；主要股东为自然人的，个人金融资产应不低于3,000万元，在境内外资产管理行业从业10年以上。

法人或其他组织作为持有5%以上基金管理公司股权的非主要股东，应满足净资产应不低于5,000万元；非主要股东为自然人的，个人金融资产不低于1,000万元等条件。

法人或其他组织作为中外合资基金管理公司境内外股东，境内股东需遵循上述条件，境外股东当满足净资产不低于2亿元等条件。香港、澳门特别行政区和台湾地区的金融机构在内地投资基金管理公司，比照适用外资股东条件。

批复还指出，因故意犯罪被判处刑罚，刑罚执行完毕未逾3年；净资产低于实收资本的50%，或者或有负债达到净资产的50%；不能清偿到期债务的法人组织和个人不能成为基金管理公司实际控制人。

6月1日起实施的新版证券投资基金法放宽了公募基金管理人范围，允许基金公司以外的机构，例如保险资产管理公司、券商、私募基金等可开展公募基金业务；同时允许专业人士持有公募基金管理公司的股份等。业内人士指出，基金管理公司的股东多元化，已超出了证监会的管辖范围，需要更高层级的机构出台一个统一规定。

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(发稿 张晓翀/林琦；审校 林高丽)

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