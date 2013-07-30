Publicis与Omnicom计划合并创建全球广告巨擘

* 交易消息提振WPP、Interpublic、Havas等股价上涨

* 竞争对手将趁机抢夺大客户

* 科技、电信和汽车等产业客户之间可能存在冲突

* Publicis与Omnicom称能解决冲突风险

路透伦敦/巴黎7月29日 - PublicisPUB.PA与Omnicom(OMC.N)计划通过合并成为全球最大的广告集团，然而合并衍生的潜在利益冲突恐导致优质客户离开，竞争对手已然准备好伺机抢客。

若没有客户离开，合并后的这家法国-美国广告巨头将把一些产业内最主要的竞争对手一举网罗至门下，比如苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)，可口可乐(KO.N)和百事可乐(PEP.N)。

业内消息人士称，在宣布这笔涉资351亿美元的交易之前，Publicis与Omnicom的首席执行官Maurice Levy和John Wren均与部分最大的客户进行过沟通。他们称周一进一步与客户进行了电话沟通，让他们放心新公司将提供更好的服务。

不过行业消息人士称，从伦敦、巴黎到纽约的竞争对手的首席执行官--包括WPP (WPP.L)的老板Martin Sorrell在内，周一已经开始寻找机会从合并后的新公司抢夺客户。

根据这项交易，Publicis与Omnicom将组成一个广告业巨擘，新的规模和投资实力将能更好应对科技给广告业务带来的迅速变化。

竞争对手得到了挖走客户的难得机会，因为大型广告客户和广告商之间的合约通常涵盖一些条款，规定一旦广告商被购买或出售，广告合约可重新协商。

“这对我们和其他独立广告商是有利的，”广告集团M&C Saatchi(SAA.L)的执行长David Kershaw称，“它释出更多这样的客户，他们想要绝佳创意和国际经验，但不希望跟这些超大型公司合作，而且不希望和竞争对手聘用同一个广告集团。”

Levy与Wren表示，他们认为不会出现大广告客户跳到竞争对手的严重问题，Levy说客户的反应“极其正面”。

“我们将竭尽全力，通过有新意的解决方案，化解客户冲突问题，”Wren表示，他预期潜在的合约损失只会导致大约营收下滑1%。

竞争对手的股价周一跳涨，反映市场认为这些对手获得机遇，及广告业可能进一步整合。

数字行销公司Creston的执行长Don Elgie说，他预计Publicis与Omnicom的结盟将产生一些后续影响。

“行销企业没了客户，就什么都不是了，”他称，“可能会有大量客户跳槽。”

“他们不可能跟所有客户都谈过了，而且也没有哪个客户会在局面明朗前，给出十足的保证。”

路透采访了三位来自欧洲广告行业的高管，他们表示Publicis与Omnicom结成新公司后，存在冲突的业务领域可能包括消费品、科技和汽车。

比如，Omnicom为百事可乐负责广告，而publicis负责可口可乐。电信方面，Omnicom处理美国电话电报公司(AT&T)的广告事宜，而Publicis的客户是AT&T的对手Verizon。

科技企业方面也是一个问题：Omnicom为苹果和微软服务，而Publicis的客户是三星和谷歌。

雷诺和日产汽车则对结盟交易率先表示了欢迎。日产汽车发言人称，“雷诺和日产都是Publicis和Omnicom的主要全球客户。我们乐见二者结盟以打造业界最卓越的行销、推广和数字服务企业，我们也会继续与之合作。”

Publicis与Omnicom将展开与股东的第一轮会议，公司可能会强调，未来与Facebook或谷歌等科技巨擘谈判广告定价时所占有的优势，以及在投资新软件和数据挖掘工具方面的好处。

“整合或许有助于在一个竞争激烈的行业重新获得议价能力。”摩根士丹利分析师指出。(完)

(编译 李春喜/隋芬; 审校 张明钧/蔡美珍)

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