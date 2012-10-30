出版商蓝灯书屋及企鹅将合并 应对亚马逊及苹果挑战

独家：中国振华石油将收购雪佛龙的孟加拉天然气田-行业高管
路透北京/达卡2月22日 - 两名驻北京的中国石油业高管表示，中国国企--振华石油已与雪佛龙(Chevron)签订初步协议，将购买后者位于孟加拉的天然气田，作价约20亿美元。
路透伦敦10月29日电---英国Pearson(PSON.L)及德国博德曼(Bertelsmann)计划合并双方旗下出版商企鹅(Penguin)及蓝灯书屋(Random House).盼能在电子书浪潮中,为双方在面对亚马逊及苹果等领先者的挑战时争取优势.
根据熟悉内情的消息人士说,Pearson董事会历经数月的讨论才敲定此项合并协议.尽管过程中曾有来自梅铎(Rupert Murdoch)的新闻集团(NWSA.O)的非正式接触.新闻集团有意让旗下出版部门Harper Collins与企鹅出版社合并.
新闻集团对此不愿置评.
根据该项合并计划,博德曼将拥有合资企业的53%股权,并拥有五席董事会席位,Pearson拥有余下的股权,以及四席董事.双方必须持有合资企业股权至少达三年.
在取得监管机构批准之後,是项交易预定於2013年下半年完成.
双方表示,这项合并将为彼此省下联合仓储、分销、印刷及中央功能的资金.虽然他们并未详述细节,但瑞银估计两者的成本总和料可节省10%.(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
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