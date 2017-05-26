浦东机场航班正常化考核未过关 暂停新增航线申请六个月

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透上海5月26日 - 据中国民航局网站，因浦东机场今年2-4月航班正常化考核数据未达标，自5月24日至11月30日，民航局将停止受理其客运加班、包机和新增航线航班申请。
浦东机场为上海机场(600009.SS)旗下企业。网站还显示，首都机场、福州机场因4月份数据不达标，给予警告并通报批；大新华航空、厦门航空、西藏航空三家航空公司亦被通报批评。
民航局还指出，在浦东机场受限期间，按照航班总量不增加的原则，可在调减其现有航班后批准新增国际及港澳台航线航班的时刻申请。
去年底，民航局发布《2017年航班正常考核指标和限制措施》，希望进一步提高航班正常水平。其中在机场方面，将对放行率不达标的机场实施梯度处罚。时刻协调机场当月放行正常率低于75%（不含）且排名后三位的，给予警告并通报批评；时刻协调机场放行正常率连续两个月低于75%（不含）且排名后三位的，自通报下发之日起连续三个月停止受理该机场客运加班、包机和新增航线航班的申请。
若时刻协调机场放行正常率连续三个月低于75%（不含）且排名后三位的机场，自通报下发之日起连续六个月停止受理该机场客运加班、包机和新增航线航班的申请；时刻协调机场放行正常率连续6个月低于75%（不含）且排名后三位的机场，民航管理局将会下发容量调减方案。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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