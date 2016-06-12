上海浦东机场发生自制爆炸物爆燃案件 四名旅客受伤（更新版）

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
(更新事件进展)
路透北京6月12日 - 中国上海市政府官方微博周日称，今日14时26分许，浦东机场T2航站楼国际出发C岛值机柜台处发生一起爆燃案件，系一男子啤酒瓶自制的爆炸物爆燃，现场有四名旅客受伤。
该微博称，经公安机关初步调查，一男子从随身携带的背包内拿出用啤酒瓶自制的爆炸物丢至值机柜台前，啤酒瓶发生爆燃后，该男子从背包中取出匕首，划割自己颈部后倒地，目前伤情危重，正在抢救中。
现场另有四名旅客（其中一名为菲律宾籍）被爆燃的玻璃瓶碎片轻微划伤，目前均已送医治疗。案件正在进一步侦查中。事发后，除该区域办理值机的三个相关航班受影响外，目前机场运行正常。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。