版本:
中国
时事要闻 | 2016年 6月 13日 星期一 07:10 BJT

上海浦东机场发生自制爆炸物爆燃案件 四名旅客受伤（更新版）

(更新事件进展)

路透北京6月12日 - 中国上海市政府官方微博周日称，今日14时26分许，浦东机场T2航站楼国际出发C岛值机柜台处发生一起爆燃案件，系一男子啤酒瓶自制的爆炸物爆燃，现场有四名旅客受伤。

该微博称，经公安机关初步调查，一男子从随身携带的背包内拿出用啤酒瓶自制的爆炸物丢至值机柜台前，啤酒瓶发生爆燃后，该男子从背包中取出匕首，划割自己颈部后倒地，目前伤情危重，正在抢救中。

现场另有四名旅客（其中一名为菲律宾籍）被爆燃的玻璃瓶碎片轻微划伤，目前均已送医治疗。案件正在进一步侦查中。事发后，除该区域办理值机的三个相关航班受影响外，目前机场运行正常。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐