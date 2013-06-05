浦发硅谷银行牵手浦发行推创新金融模式

路透上海6月5日 - 虽然作为外资银行尚不能在中国经营人民币业务，但浦发硅谷银行联手其股东浦发银行(600000.SS)等，近日推出一种创新型金融模式，将透过浦发行的人民币信贷渠道在上海进一步落地。

浦发硅谷银行等联合推出的新模式，目前专门针对上海闵行区内的科技创新企业。简而言之，浦发硅谷银行将负责最核心的风控管理，即贷前审查、贷款结构设计和贷后管理；浦发银行将协助硅谷信贷模式适应本土环境，提供人民币信贷；上海市再担保有限公司为贷款提供政策性担保；闵行区政府则将向企业提供保费补贴。

据业内人士透露，浦发硅谷银行会收取一定数额的融资咨询费用。不过，在上述机制下，企业最终将以不超过市场水平的利率获得贷款。

浦发硅谷银行是由浦发银行与美国硅谷银行(SIVB.O)合资组建。后者专注服务于创业公司，要求客户必须是有风投资金支持的公司。

去年成立的浦发硅谷银行致力于服务科技创新型企业，重点是信息科技、生命科学、清洁能源等几个领域的创新企业。根据国内法规，外资银行营业机构在开业三年并符合一定条件后，才有资格申请人民币业务资格，因此浦发硅谷银行目前只能经营外汇业务，但其客户往往更希望获得人民币贷款。

全国政协委员--复星集团董事长郭广昌及浦发银行行长朱玉辰今年在出席全国政协会议时，曾提出提案，建议国家有关部门开展试点，允许浦发硅谷银行较早开展人民币业务。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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