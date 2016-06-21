浦东金桥称母公司金桥集团未与特斯拉签合资建厂备忘录

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透上海6月21日 - 在媒体报导美国特斯拉(TSLA.O)与上海金桥集团签署合资建厂后，上海金桥集团旗下上海浦东金桥(600639.SS)(900911.SS)周二盘后刊登公告称，经向金桥集团核实，该公司迄今并未与任何人签署与特斯拉合资建厂的备忘录或其他形式的文件。
彭博周一有报导称，特斯拉汽车正考虑将其中国生产基地设在上海，投资规模可能约为90亿美元，金桥集团和特斯拉可能各自投资约45亿美元，金桥会以提供土地作为出资的主要形式。特斯拉已与上海政府控股的金桥集团签署了无约束力协议。
浦东金桥A股和B股周二开盘即涨停并维持至早盘收市，午盘双双临时停牌，A股早盘收报21.6元。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。