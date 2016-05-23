波多黎各GDB债权人称受到不公待遇 临时债务重组协议恐破裂

路透圣胡安5月21日 - 拥有波多黎各政府开发银行(Government Development Bank)债务的对冲基金指责该行与当地总督根据一项有关重组该行债务的法律，给予本地债权人优先待遇，暗示各方于本月稍早达成的临时债务重组协议可能土崩瓦解。

一个债券持有人组织周五晚间发布了一项针对GDB和波多黎各总督Alejandro Garcia Padilla的诉讼最近进展，称4月新通过的财政紧急法修正案对本地债权人的保护力度高于非本地债权人。该修正案于5月5日生效。这些债券持有人包括对冲基金Brigade、Claren Road和Fir Tree。

波多黎各立法机构“再一次改变了游戏规则，扭曲了竞争环境”，该债权人组织称，表示此举“严重降低了最终完成临时债务重组方案的可能性”。

面临着37.5亿美元债务的GDB是波多黎各主要的存款机构和流动性来源。该行5月1日到期的4.22亿美元债务中，大多数未能按时偿还。

该行困境只是波多黎各更大范围危机的一个缩影。波多黎各负债高达700亿美元，恐将令本已遭受贫困和人口减少冲击的当地经济受到进一步削弱。(完)