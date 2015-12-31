焦点：波多黎各将对部分债务违约 但一般责任债务仍可偿付

路透圣胡安12月30日 - 总督Alejandro Garcia Padilla周三表示，波多黎各将陷入五个月内的第二次违约，不过1月4日到期的10亿美元债务仍可以部分偿还，包括其最高优先级的债券。

他在圣胡安举行的记者会上称，波多黎各将会偿付3.287亿美元的一般责任债务。这笔最大的债券偿付中，逾半数款项将动用其它联邦机构的收入。

一般责任债务违约被认为问题更加严重，因这些债券在波多黎各所有债务中受法律保护的程度最大。

然而，关于波多黎各财政恶化及700亿美元债务负担的戏码还未落幕，投资人等着下个坏消息传出。

受到影响的债权人可能就违约提起诉讼，波多黎各目前的重点必须转为在下次19亿美元大额债务于7月到期前，与一般责任债务的债权人达成债务重整协议。

总督表示，他将于1月初与债权人进行会谈，但并未透露确切日期。

在询及政府关键部门会否暂时关闭一事，Garcia Padilla对记者表示，“我们得尽全力避免这种情事发生。”

一个拥有大量一般责任债权持仓的债权人表示，随着债务重整协商持续进行，波多黎各决定偿还一般责任债务可以使其获得一些信赖。“我很高兴我们能够步入假期，因为回到工作岗位后将有很多困难的事要做。”

对冲基金Maglan Capital共同创办人David Tawil表示，长期而言一般责任债务违约恐怕是无可避免的，但不能排除国会采取行动、或者是在违约前与债权人达成协议的可能性。无论如何，他警告称波多黎各在处理庞大债务挑战上才刚起步而已。

波多黎各基础建设融资局(Infrastructure Finance Authority/PRIFA)将对一笔3,590万美元的付款违约。公共融资公司(Public Finance Corp)也将就140万美元款项违约，而其他机构的偿付义务则将尽力履行。波多黎各若要履行所有偿付义务，其金额约在10亿美元。

Padilla表示，偿付1.63亿美元一般责任债务的资金来源是多个机构的收入，包括高速公路局、会议中心机构、以及公共运输局。Padilla于12月1日允许动用这些机构的营收来偿付一般责任债务。(完)