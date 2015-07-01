波多黎各主要债权人不愿重组 警告要力争维护债务条件

图为百元面值的美元现钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透纽约6月30日 - 在美国市政债基金当中，波多黎各债务最大的持有人--美国OppenheimerFunds基金管理公司发出警告，称已经做好了维护所持债券条件的准备。就在前一天，波多黎各总督表示，他希望重组债务并推迟偿还。

为缓解财政困难，波多黎各总督Alejandro Garcia Padilla试图对730亿美元政府债务进行重组，他可能与不同意债务减值的债权人之间爆发一场苦斗。

根据晨星数据，OppenheimerFunds持有约45亿美元波多黎各债务。该基金表示，相信波多黎各政府能够偿还债务，同时提供基本的公共服务并发展经济。该基金称已做好准备，“力争维护先前达成的每一笔债务契约。”

“我们对Padilla总督在公开论坛上要求与其它债权人协商感到失望，这代表了数以百万持有波多黎各市政债的美国人的心声，”Oppenheimer的发言人在声明中说。

波多黎各债权人的风险敞口图表：

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Padilla周一称，他的目标是与债权人协商出一份暂停还债计划，将债务偿还时间推迟几年。

波多黎各公债周二连续第二日大跌，周一交投的近10%的市政债都同波多黎各相关。

Garcia Padilla的言论促使债信评级机构标准普尔和惠誉进一步调降波多黎各债券评级。

波多黎各尚未违约。据消息人士透露，周二其偿付了9亿美元短期贷款中的最后一笔。知情人士称，波多黎各周三将支付6.452亿美元一般责任债券的票息。

据知悉会谈情况的两位消息人士称，波多黎各电力公司(PREPA)，大概欠着90亿美元的债务，且债权人亦接近达成协议，以避免将于周三要偿付的4亿美元出现违约。

波多黎各金融危机恶化可能加快大批资金逃离美国市政债券基金。

据晨星数据，美国开放式市政债基金持有110亿美元波多黎各债券，有近53%的此类基金持有波多黎各的风险敞口。(完)

(编译 郑茵/孙茉莉; 审校 于春红/张涛)

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