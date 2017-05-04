波多黎各宣布债务重组 或为史上最大美国地方政府破产案

路透5月3日 - 波多黎各周三宣布历史性的公共债务重组，可能成为美国3.8万亿(兆)美元的市政债市场有史以来规模最大的一次破产事件。

虽然目前还不清楚波多黎各700亿美元债务中，有多少被纳入破产申请中，但金额肯定超过2013年的底特律破产事件。

在一天之前，几家主要债权方起诉波多黎各债券违约。

破产或许不会马上改变波多黎各民众的日常生活，但可能导致未来的退休金和职工福利被削减，以及医疗和教育服务缩水。波多黎各有45%的人口生活贫困。

波多黎各近十年来经济处于衰退状态，失业率约为11.0%，过去10年来人口减少约一成。

波多黎各透过破产程序，将有合法资格对债权人收回的债权额大打折扣，但也可能吓跑投资者，波多黎各想进入债市更加遥遥无期。

波多黎各金融监督局周三向位于波多黎各的美国地方法院提交债务破产申请，并根据去年美国国会推出的救助法案，即PROMESA法的第三章(Title III)来申请。

第三章条款允许进行法院债务重整程序，这近似于美国的破产保护。根据美国破产法第九章，波多黎各并不在传统的市政破产保护之列。(完)