焦点：波多黎各政府无力偿债 资金即将告罄--政府顾问

资料图片：2015年5月13日，波多黎各圣胡安，一名男子在挥舞手中的国旗，大学学生和雇员举行游行，抗议政府削减公立大学预算的计划。 REUTERS/Alvin Baez

路透纽约6月29日 - 波多黎各政府新任命的顾问Steven Rhodes表示，这块美国海外领地的政府“无力偿债”，资金即将耗尽。Rhodes曾负责具有历史意义的底特律市破产案。

Rhodes表示，波多黎各的前途取决于其是否有资格按照美国破产法进行债务重组，目前其不可以使用这一程序。Rhodes今年稍早在美国破产法庭法官的职位上退休，后被波多黎各聘请帮助解决其债务问题。他强调破产不会成为“救助”。

Rhodes在周一的一次会议上表示，波多黎各“亟需我们帮助”。在这次会议上，国际货币基金组织(IMF)几位前经济学家撰写的财政情况报告提交给了当地政府。“政府不再能够偿付债务，运转资金将很快告罄，本地居民和企业将会深受其害，”Rhodes说。

波多黎各政府去年2月请人编写这份报告，分析其经济和金融稳定性以及成长前景。报告显示，波多黎各面临艰难抉择，需要厉行改革，有可能进行债务重组，以缓解高达730亿美元的债务负担。

“情况十分可怕，我是说真的很可怕，”报告的作者之一、前IMF经济学家克鲁格周一向波多黎各政府提交报告时说。“需要采取的措施可能会面临政治阻力，但若不能解决这些问题，将会影响波多黎各更多的人。”

总督Alejandro Garcia Padilla称，未来一周领导人将召开会议和通报相关情况，告知公民政府将采取什么措施解决问题。

波多黎各本周将面临关键时刻，周二前必须决定同意重组波多黎各电力公司(PREPA)，或者同意延后该截止期限。周三则是偿付各项债券，包括其一般责任债券的截止期限。

若波多黎各采纳报告建议的债务重组和节支措施，波多黎各公民将面临严苛举措，例如减少教师数量、房产税上调以及暂停实施最低工资规定等。

周日晚公布的该报告称，波多黎各的财政问题比想像的严重得多，需要重组债务，因为只靠加税和削减支出不足以解决问题。

按照报告的建议，债券持有人势必受到冲击，甚至持有那些通常被认为神圣不可侵犯的政府债券的人。

“我们必须作出艰难决定，迎接前方的挑战，”Padilla在一份声明中称。

**美国不太可能涉入**

一位熟悉情况的消息人士周五表示，美国政府似乎不太可能涉入，尽管波多黎各与美国财政部就寻求财政援助已磋商数月。

白宫一位发言人称，“行政机构或政府中没人打算对波多黎各进行联邦救助。”

波多黎各进行债务重组的可能性令投资者慌恐不已，其票息为8%、2035年到期的指标一般责任债券大跌8%。对波多黎各证券有敞口的单一险种债券保险商股价重挫。Assured Guaranty (AGO.N)大跌9.9%，MBIA Inc (MBI.N)重挫13.9%。

该报导建议通过用现有债券自愿交换新债券的方式进行债务重组，还本付息时间更长，或利率更低。

纽约时报周日援引Padilla的讲话称，波多黎各还不了债务，各债权人可能需要接受延期五年付款等重大让步。

波多黎各参议院主席Eduardo Bhatia称，“我们必须讨论债务问题。”立法领袖宣布他们周一将批准2016年财政预算案。(完)

(编译 郑茵/王丽鑫/于春红; 审校 张涛/张若琪)

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