焦点：波多黎各政府无力偿债 资金即将告罄--政府顾问

调查：日本企业认为安倍和特朗普都不希望日圆过度贬值
路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。
路透纽约6月29日 - 波多黎各政府新任命的顾问Steven Rhodes表示，这块美国海外领地的政府“无力偿债”，资金即将耗尽。Rhodes曾负责具有历史意义的底特律市破产案。
Rhodes表示，波多黎各的前途取决于其是否有资格按照美国破产法进行债务重组，目前其不可以使用这一程序。Rhodes今年稍早在美国破产法庭法官的职位上退休，后被波多黎各聘请帮助解决其债务问题。他强调破产不会成为“救助”。
Rhodes在周一的一次会议上表示，波多黎各“亟需我们帮助”。在这次会议上，国际货币基金组织(IMF)几位前经济学家撰写的财政情况报告提交给了当地政府。“政府不再能够偿付债务，运转资金将很快告罄，本地居民和企业将会深受其害，”Rhodes说。
波多黎各政府去年2月请人编写这份报告，分析其经济和金融稳定性以及成长前景。报告显示，波多黎各面临艰难抉择，需要厉行改革，有可能进行债务重组，以缓解高达730亿美元的债务负担。
“情况十分可怕，我是说真的很可怕，”报告的作者之一、前IMF经济学家克鲁格周一向波多黎各政府提交报告时说。“需要采取的措施可能会面临政治阻力，但若不能解决这些问题，将会影响波多黎各更多的人。”
总督Alejandro Garcia Padilla称，未来一周领导人将召开会议和通报相关情况，告知公民政府将采取什么措施解决问题。
波多黎各本周将面临关键时刻，周二前必须决定同意重组波多黎各电力公司(PREPA)，或者同意延后该截止期限。周三则是偿付各项债券，包括其一般责任债券的截止期限。
若波多黎各采纳报告建议的债务重组和节支措施，波多黎各公民将面临严苛举措，例如减少教师数量、房产税上调以及暂停实施最低工资规定等。
周日晚公布的该报告称，波多黎各的财政问题比想像的严重得多，需要重组债务，因为只靠加税和削减支出不足以解决问题。
按照报告的建议，债券持有人势必受到冲击，甚至持有那些通常被认为神圣不可侵犯的政府债券的人。
“我们必须作出艰难决定，迎接前方的挑战，”Padilla在一份声明中称。
**美国不太可能涉入**
一位熟悉情况的消息人士周五表示，美国政府似乎不太可能涉入，尽管波多黎各与美国财政部就寻求财政援助已磋商数月。
白宫一位发言人称，“行政机构或政府中没人打算对波多黎各进行联邦救助。”
波多黎各进行债务重组的可能性令投资者慌恐不已，其票息为8%、2035年到期的指标一般责任债券大跌8%。对波多黎各证券有敞口的单一险种债券保险商股价重挫。Assured Guaranty (AGO.N)大跌9.9%，MBIA Inc (MBI.N)重挫13.9%。
该报导建议通过用现有债券自愿交换新债券的方式进行债务重组，还本付息时间更长，或利率更低。
纽约时报周日援引Padilla的讲话称，波多黎各还不了债务，各债权人可能需要接受延期五年付款等重大让步。
波多黎各参议院主席Eduardo Bhatia称，“我们必须讨论债务问题。”立法领袖宣布他们周一将批准2016年财政预算案。(完)
(编译 郑茵/王丽鑫/于春红; 审校 张涛/张若琪)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。
新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。特朗普宣誓就职后不久，白宫发布声明称，美国还将“对付那些违反贸易协议并损及美国工人的国家”。声明还说，在贸易上“强硬且公平的协议”能够促进美国经济增长，并把数百万就业岗位带回美国。这个策略首先要退出TPP，确保任何新的贸易协议都符合美国工人的利益。”
路透首尔1月23日 - 三星电子计划于周一公布盖乐世Note7手机自燃原因，这家全球最大智能手机制造商在推出下一代高端机种之前，正努力争取消费者重拾信赖。