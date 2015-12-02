波多黎各避免二度违约 但未来偿债前景仍不确定

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透纽约/圣胡安12月1日 - 波多黎各周二进行了一项重要的债务偿付，但警告称，其不断恶化的财政状况或引发未来违约；波多黎各总督还同意该邦有权对公共机构征税。波多黎各是美国的一个自由邦。
外界一直推测波多黎各财政部门--政府开发银行(Government Development Bank)发行的3.55亿美元债券有可能全面或部分违约。该邦在一份声明中表示，尽管财政上极为艰难，但波多黎各还是在12月1日进行了一笔债务偿付。
虽然波多黎各首次违约是在今年8月份，但如果12月1日不能履约，问题就会更严重，因为上述债务受到当地宪法的保护。
再度违约会引来官司，不但会吓跑投资者，还会破坏波多黎各为摆脱720亿美元债务所做的努力，迫使其采取激烈措施以维持公共服务运转。
不过，穆迪表示，依然认为该邦未来的偿债有可能违约。
穆迪表示，波多黎各的下一个截止日期是1月1日，届时将有总计9.45亿美元的债券支付，其中包括3.63亿美元一般义务债券支付。
波多黎各总督Alejandro Garcia Padilla表示，即刻发生违约的风险“非常大”。
8月份，波多黎各仅偿付了5,800万美元到期的公共财政公司(PFC)债券中的62.8万美元。(完)
(编译 孙国玉/张涛；审校 郑茵/李婷仪)
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