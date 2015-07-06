波多黎各一项关键议案签署为法律 有助于增加政府现金流

路透波多黎各圣胡安7月3日 - 波多黎各总督办公室表示，周五一项有助于增加波多黎各现金流的关键议案被签署为法律。该法案令波多黎各得以向三家保险上市公司发行预付税金票据(TRAN)，筹资4亿美元。

上周稍早些时候，波多黎各总督称，波多黎各需要重组债务以解决财政问题。此语无异于在债权人中投下一枚炸弹。

波多黎各政府声明谈及TRAN时称，“考虑到波多黎各一般流动性来源欠缺，采取这一举措是必要之举；它有助于维持财政部门的现金流，这是政府运营所需要的。”

TRAN还要求暂停每月为一般责任债券提列拨备，不过政府警告此举不意味着波多黎各不会按时向债券持有人支付到期款项。

政府开发银行(Government Development Bank)总裁Melba Acosta周二称，TRAN除向公有企业筹资4亿美元外，政府还在与民间银行协商约4亿美元的短期融资。

Acosta称“这可能需要更多时间，我们还在协商。”她还称，已经与公共养老系统达成一项安排，政府可提前在年初获得一些资金，而无需像通常那样等到晚些时候。(完)

(编译 孙国玉/王丽鑫；审校 徐文焰/郑茵)

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