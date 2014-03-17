浦发银行或收购上海国际信托 旨在打造金控集团--报载

路透上海3月17日 -第一财经日报周一引述权威人士消息，浦发银行(600000.SS)极有可能收购其兄弟公司上海国际信托有限公司，这是浦发银行成为银行系金融控股集团的重要一步棋，同时也意味着上海市建设金融控股集团思路的重大转变。

报导称，该消息得到了接近上海市国资委和上海市金融办人士的交叉印证。“上周六（3月15日）市里已经开会明确。”知情人士表示，目前尚不明确收购方案是以向上海信托的全部13家股东增发形成资产注入的方式收购，还是以现金方式收购。

“与国泰君安收购上海证券的事一样，上面已经定下来了，操作起来就会很快。”上述知情人士表示。

浦发银行公关部负责人对路透表示，目前银行没有收到任何消息，内部也没有听说这个计划，但上述报道指向的是顶层设计，目前不评论真假，需等待进一步信息确认。而上海国际信托人士暂未能联络到发表评论。

上海市政府正推动旗下国有资产加速证券化进程。消息人士近日透露，正在申请A股上市的国泰君安证券拟收购同属上海国际集团旗下的上海证券51%股权，有望在3月底落实收购方案。

目前，上海国资委旗下的上海国际集团有限公司合计持有浦发银行24.18%股份，为合并持股第一大股东；同时持有上海国际信托66.33%的股份。而上海国际信托持有浦发银行5.23%股权，此番收购可能造成浦发银行与上海国际信托互相持股。上述知情人士分析称，鉴于此，上海国际信托持有的浦发银行股份有可能划转至上海国际集团。

除值钱的信托牌照之外，上海国际信托还持有陆家嘴(600663.SS)(900932.SS)、爱建股份等(600643.SS)等上市公司股份，以及上投摩根基金管理有限公司51%股权、上信资产管理有限公司100%股权、华安基金管理有限公司20%股权、上海证券33.33%股权。

报导称，收购上海国际信托，对价料将不菲。上海国际信托2012年底净资产58.25亿元人民币，净利润9.6亿元，管理信托资产超过1,200亿元。上海国际信托一向以稳健着称，在行业整体负债率较高的背景下，其2012年负债仅有4.9亿元，资产负债率不到10%。

该报导指出，未来浦发银行是上海选定的以银行为主体的金融控股集团，而国泰君安则将担当上海本地以证券为主体的金融控股集团。

报导称，本次浦发银行有望收购上海国际信托，与上海国际集团定位的重大改变有关。据上海国资委相关人士表述，上海极有可能启动两家国有资本流动平台--上海国际集团、上海国盛集团有限公司。两家集团公司将一改过去资产经营的业务模式，而转向以股权为纽带运作上海市国资委旗下资本。

此前上海国资国企改革二十条意见强调，要建立公开、透明、规范的国资流动平台，推动国有控股上市公司、非上市公司开放性市场化重组整合。（完）

(发稿 林琦/徐永; 审校 林高丽)

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