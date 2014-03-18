浦发银行称正研究控股上海国际信托 具体持股比例待定

路透上海3月18日 -上海浦东发展银行股份有限公司(600000.SS)周二公告证实，公司正与上海国际集团有限公司研究受让上海国际信托有限公司控股权等事宜，具体方案尚在研究过程中。公司股票今日将复牌。

公告称，上海国际集团现持有上海国际信托66.33%的股权，由于公司受让上海国际信托控股权的具体方案包括持股比例尚在研究过程中，公司将根据该等事项进展情况，及时履行信息披露义务。

由于上海国际集团同时直接、间接控制浦发银行24.18%股份，为浦发银行合并持股第一大股东，如果浦发银行和上海国际信托实行控股合并，则为同一控制下企业合并。

截至2012年末，上海国际信托净资产58.25亿元人民币，净利润9.6亿元，管理信托资产超过1,200亿元。

浦发银行周一因重大事项未公告而停牌，停牌前收报8.99元。

第一财经日报周一曾引述权威人士消息称，浦发银行极有可能收购其兄弟公司上海国际信托，这是浦发银行成为银行系金融控股集团的重要一步棋，同时也意味着上海市建设金融控股集团思路的重大转变。（完）

(发稿 徐永; 审校 张喜良)

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