浦发银行临时停牌 因重要事项未公告

石药集团考虑分拆新诺威于国内上市 有关申请已获备案登记
路透香港4月18日 - 中国制药商--石药集团有限公司周二称，该公司考虑分拆新诺威于国内证券交易所上市，有关申请已获备案登记。
路透上海3月17日 -据上海证交所网站，中国浦东发展银行(600000.SS)周一临时停牌，因重要事项未公告。稍早前有媒体报导称，该银行有可能收购一家信托公司。
第一财经日报报导周一引述权威人士消息，浦发银行极有可能收购其兄弟公司上海国际信托有限公司，这是浦发银行成为银行系金融控股集团的重要一步棋，同时也意味着上海市建设金融控股集团思路的重大转变。
浦发银行公关部负责人对路透表示，目前银行没有收到任何消息，内部也没有听说这个计划，但上述报导指向的是顶层设计，目前不评论真假，需等待进一步信息确认。而上海国际信托人士暂未能联络到发表评论。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月18日 - 中国制药商--石药集团有限公司周二称，该公司考虑分拆新诺威于国内证券交易所上市，有关申请已获备案登记。
路透上海/北京4月18日 - 两位了解情况的消息人士表示，中国计划今年下半年在上海推出原油期货合约，为这个在一个月前还曾考虑搁置的期货合约注入新活力。
路透上海/北京4月18日 - 人民币兑美元即期周二先抑后扬，尾盘小幅收升。交易员称，市场预期本周会有大量油盘购汇，上午多家自营纷纷囤货，汇价一度稳定在6.89附近；但油盘并未出现，尾盘时段自营大量结汇清理囤货，致汇价转为收升。