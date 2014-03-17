浦发银行临时停牌 因重要事项未公告

路透上海3月17日 -据上海证交所网站，中国浦东发展银行(600000.SS)周一临时停牌，因重要事项未公告。稍早前有媒体报导称，该银行有可能收购一家信托公司。

第一财经日报报导周一引述权威人士消息，浦发银行极有可能收购其兄弟公司上海国际信托有限公司，这是浦发银行成为银行系金融控股集团的重要一步棋，同时也意味着上海市建设金融控股集团思路的重大转变。

浦发银行公关部负责人对路透表示，目前银行没有收到任何消息，内部也没有听说这个计划，但上述报导指向的是顶层设计，目前不评论真假，需等待进一步信息确认。而上海国际信托人士暂未能联络到发表评论。（完）

(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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