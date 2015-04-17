浦发银行行长朱玉辰辞任 刘信义被提名接任

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透北京4月17日 - 中国股份制银行--上海浦东发展浦发银行(600000.SS)周五公告称，该行副董事长兼行长朱玉辰以身体原因为由提出申请辞去公司职务；该行拟提名党委副书记刘信义为行长人选。
公告显示，该行近期将召开董事会审议刘信义的聘任事宜，其行长任职资格还须获得中国银监会核准。
浦发银行今日早盘报18.84元人民币，涨1.02%。(完)
参看公告详情，请点选上交所网站：here
(发稿 吴晓龙/林琦；审校 张喜良)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数