2016年普利策奖揭晓 路透社获得突发新闻摄影奖

路透纽约4月18日(记者 Daniel Trotta/Frank McGurty) - 美联社因对东南亚海鲜食品业虐待劳工的报导而获得普利策公共服务新闻奖。路透社和《纽约时报》凭借欧洲难民危机的照片共同获得突发新闻摄影奖。

普利策奖委员会周一还将突发新闻报导奖授予《洛杉矶时报》,因其对美国圣贝纳迪诺枪击案的报导。普利策奖委员会授予的是美国新闻界和艺术届的一项最高荣誉奖。

今年的奖项在纽约哥伦比亚大学揭晓,以纪念普利策奖创立100周年。普利策奖是1917年哥伦比亚大学根据报纸出版商约瑟夫·普利策的遗产基金设立的。

美联社的获奖报导“血汗海鲜”(Seafood from Slaves)调查了美国超市和餐厅的海鲜供应地东南亚海鲜食品业虐待劳工的情况。普利策奖委员会称,这篇报导使得2,000名遭奴役的劳工获得自由,并引发了该行业全面的改革。

已创下获得117个普利策奖纪录的《纽约时报》今年又新添了两个奖项,除了突发新闻摄影奖,还获得了国际报导奖。

路透有关中东移民抵达欧洲的图片报导出自希腊和塞浦路斯首席摄影记者Yannis Behrakis领导的团队。

该团队拍摄了一系列移民拥挤在渡船中及其最初抵达欧洲时的照片。

“我们向世界展示正在发生的和受到关注的事;它表明博爱仍在,”Behrakis说道。“我们使这些不幸的人们的声音得以听到;现在获得普利策奖,我们感到我们的工作始终受到专业地认可。”

这是路透获得的第三个普利策奖项,过去在2008年和2014年还曾分别获得普利策突发新闻摄影奖和国际报导奖。

普利策奖委员会共颁发了21个奖项。《波士顿环球报》、《坦帕湾时报》及《纽约客》都分别获得了两个奖项。

在“文学、戏剧和音乐奖”中,努艾尔·米兰达(Lin-Manuel Miranda)的音乐剧《汉密尔顿》(Hamilton) 获得戏剧奖。

阮越清(Viet Thanh Nguyen)的移民小说《同情者》(The Sympathizer)获得小说奖。

T·J·斯泰尔斯(T.J. Stiles)的 《卡斯特的审判:新美洲先驱的人生》(Custer’s Trials: A Life on the Frontier of a New America)获得历史奖。(完)