今年中国参与的并购交易额创出新高

路透上海12月24日 -汤森路透最新数据显示，今年来已公布的中国参与的并购交易总金额达2,619亿美元，同比增长24.4%，并创下历史新高；其中能源和电力行业是并购交易中热门行业，交易总额达465亿美元，在各行业中居首。

上述并购交易基本上包括中国境内发生的并购和跨境并购两类，后者又分为中国企业海外并购和海外企业入境并购。截止上周四（19日）数据，今年中国境内并购交易金额亦创下历史新高，已公布的交易金额为1,629亿美元，同比增长41.7%，其中材料行业和房地产行业分列并购金额前两位，占比分别为16.3%和16%。

今年来中国跨境并购交易总额为964亿美元，创下2008年以来的年度并购交易最高纪录，其中海外并购占据64%，其余为外资入境并购。中国企业海外并购交易达619亿美元，能源和电力是中国对外收购的热门行业。

美国成为中国境外收购的热土，占今年中国海外并购交易的两成；交易总金额达到122亿美元，较去年增长96.6%。其中，双汇国际控股有限公司收购Smithfield Foods Inc价值70亿美元的交易（其中包括承担的未披露金额的债务）成为推动增长的主要因素。

今年来海外企业在中国的并购宗数和金额都呈下降趋势，而且入境并购集中在房地产行业，总额达85亿美元，同比增长四成。

在今年前十大并购交易中，双汇并购Smithfield名列榜首，中石油集团以50亿美元入股哈萨克斯坦Kashagan油田的8.33%股权的交易名列第二，北京信威通信借壳中创信测(600485.SS)的交易名列第三。

在已公布的中国参与的并购财务顾问排行榜中，摩根士丹利及其中国合资投行摩根士丹利华鑫从2012年的第12名一跃成为今年的榜首。摩根士丹利方面携手中银国际以及中信证券(600030.SS)在双汇国际70亿美元收购Smithfield FoodsInc的交易中共同作为双汇国际的财务顾问，摩根士丹利还参与了中电控股(0002.HK)和中国南方电网联手收购艾克森美孚(XOM.N)持有的香港青山电厂权益的31亿美元并购案。

巴克莱(BARC.L)和中信集团名列中国参与的并购财务顾问榜的第二和第三位，中金公司名列第四，而2012年的榜首--瑞银UBSN.VX则下滑到第七名。(完)

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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