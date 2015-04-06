《独家新闻》美国数据存储公司Pure Storage接洽银行准备上市--消息

Pure Storage主要生产基于闪存技术的存储设备，这类产品往往比在硬盘上运行的存储设备要快得多。它的竞争对手包括易安信电脑系统 和NetApp Inc 等老牌大公司。

该公司已经融资超过4.7亿美元，投资者为包括Sutter Hill、 Greylock、Redpoint、Index Ventures、T. Rowe Price、Fidelity和Wellington Management在内的风险投资公司。最近一轮融资在去年4月，当时对该公司的估值超过30亿美元。

该公司还没有公布营收数据，但在3月时披露截止2015年1月财年的营收增长了300%。

此前一些数据存储公司的IPO最终都令投资者失望。Violin Memory Inc 在2013年上市，但之后股价大跌，引发若干集体诉讼和公司高管离职。

Nimble Storage 虽然在2013年的IPO颇为成功，但过去12个月股价下跌逾31%。(完)