俄议员称若美对叙动武 俄或增加对伊朗军售

路透莫斯科9月11日（记者 Alexei Anishchuk） - 俄罗斯国家杜马外交事务委员会主席普什科夫（Alexei Pushkov）周三称，如果美国对叙利亚动武，俄罗斯可能增加对伊朗的军火销售或审查与美国在阿富汗问题上的合作。

普什科夫向国家杜马列举了在叙利亚遭到袭击的情况下俄罗斯可能采取的反应：“这将包括增加向伊朗的国防武器交付，以及讨论审查俄美在阿富汗问题上合作的可能性。”