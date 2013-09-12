俄议员称若美对叙动武 俄或增加对伊朗军售

勒庞和马克龙料在法国第一轮选举中均赢得24%的选票--民调
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透莫斯科9月11日（记者 Alexei Anishchuk） - 俄罗斯国家杜马外交事务委员会主席普什科夫（Alexei Pushkov）周三称，如果美国对叙利亚动武，俄罗斯可能增加对伊朗的军火销售或审查与美国在阿富汗问题上的合作。
普什科夫表示，只有美国及其盟国放弃使用武力，俄罗斯劝说叙利亚放弃所有化学武器的努力才会凑效，这和普京的观点一致。
普什科夫向国家杜马列举了在叙利亚遭到袭击的情况下俄罗斯可能采取的反应：“这将包括增加向伊朗的国防武器交付，以及讨论审查俄美在阿富汗问题上合作的可能性。”
普什科夫在向国家杜马发表讲话时并未提供细节。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透约翰内斯堡3月31日 - 非洲人国民大会(简称：非国大，ANC)副秘书长Jessie Duarte周五称，南非总统祖马(Jacob Zuma)已进行内阁改组，任命一些有能力的官员。此次改组震惊金融市场，招致党内尖锐批评。
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。