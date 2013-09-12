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时事要闻 | 2013年 9月 12日 星期四 11:15 BJT

俄议员称若美对叙动武 俄或增加对伊朗军售

路透莫斯科9月11日（记者 Alexei Anishchuk） - 俄罗斯国家杜马外交事务委员会主席普什科夫（Alexei Pushkov）周三称，如果美国对叙利亚动武，俄罗斯可能增加对伊朗的军火销售或审查与美国在阿富汗问题上的合作。

普什科夫表示，只有美国及其盟国放弃使用武力，俄罗斯劝说叙利亚放弃所有化学武器的努力才会凑效，这和普京的观点一致。

普什科夫向国家杜马列举了在叙利亚遭到袭击的情况下俄罗斯可能采取的反应：“这将包括增加向伊朗的国防武器交付，以及讨论审查俄美在阿富汗问题上合作的可能性。”

普什科夫在向国家杜马发表讲话时并未提供细节。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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