日相安倍称希望继续与普京对话

特雷莎·梅将做出中止欧盟人员自由进入英国的竞选承诺--报载
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
路透东京6月5日 - 日本首相安倍晋三周四称，他希望与莫斯科保持良好关系。此前不久他与其他七国集团（G7）成员国一起威胁要对俄罗斯实施进一步制裁。
“在正常情况下，普京总统本来会参加此次峰会的。”安倍在布鲁塞尔一个新闻发布会上说道。
“我希望俄罗斯以建设性的方式，参与涉及国际社会的各种问题。这也是世界所希望的。因此，我希望能继续与普京总统对话。”
G7周三威胁称，若俄罗斯不协助乌克兰东部地区恢复稳定，将面临更严厉的制裁。
安倍近几个月一直试图与俄罗斯之间达成微妙平衡。
克里米亚并入俄罗斯版图前，安倍将改善与俄罗斯的关系作为其外交政策首要任务之一。
安倍再次出任首相的第一年里，五次与普京见面。最近日本加入G7制裁俄罗斯的行列，同时又试图保持两国关系稳定。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。