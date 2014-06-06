日相安倍称希望继续与普京对话

路透东京6月5日 - 日本首相安倍晋三周四称，他希望与莫斯科保持良好关系。此前不久他与其他七国集团（G7）成员国一起威胁要对俄罗斯实施进一步制裁。

“在正常情况下，普京总统本来会参加此次峰会的。”安倍在布鲁塞尔一个新闻发布会上说道。

“我希望俄罗斯以建设性的方式，参与涉及国际社会的各种问题。这也是世界所希望的。因此，我希望能继续与普京总统对话。”

G7周三威胁称，若俄罗斯不协助乌克兰东部地区恢复稳定，将面临更严厉的制裁。

安倍近几个月一直试图与俄罗斯之间达成微妙平衡。

克里米亚并入俄罗斯版图前，安倍将改善与俄罗斯的关系作为其外交政策首要任务之一。

安倍再次出任首相的第一年里，五次与普京见面。最近日本加入G7制裁俄罗斯的行列，同时又试图保持两国关系稳定。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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