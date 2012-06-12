版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 6月 12日 星期二 08:46 BJT

普京签署反示威法案 非法集会将遭重罚

俄罗斯总统普京日前签署一项法案，大幅提高破坏公共秩序的示威活动参与者罚款数额，而反对派已计划几天后举行集会。普京称，该项法律有助於防范示威游行演变成大规模骚乱。

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐