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时事要闻 | 2015年 11月 12日 星期四 18:00 BJT

普京决定不参加在马尼拉举行的APEC峰会--发言人

路透莫斯科11月12日 - 克里姆林宫发言人周四称，俄罗斯总统普京决定不参加在马尼拉举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会，总理梅德韦杰夫将代表俄罗斯出席。

该发言人表示，做出这个决定的原因是梅德韦杰夫已有计划在该地区出席一系列会议。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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